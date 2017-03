Sängerbund feiert 125. Jubiläum

Hüttenfeld. Vor 125 Jahren wurde der MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld gegründet. Grund genug für die große Sängerfamilie, dieses Jubiläum im März mit einem dreitägigen Fest zu begehen. Schließlich ist der Verein auf inzwischen fünf Chöre angewachsen und prägt das musikalische und kulturelle Leben in Hüttenfeld.

Am Freitag, 17. März, geht der Feiermarathon mit einem Festabend los, der um 18.30 Uhr im Hüttenfelder Bürgerhaus beginnt. Die Erwachsenenchöre werden den Abend musikalisch umrahmen und zahlreiche Gäste werden ihre Grußworte an den Jubilaren überbringen.

Musikalischer Blumenstrauß

Am Samstagabend, 18. März, treten die Chöre des Vereines zu einem Konzertabend an. Der Männerchor, der Frauenchor und der gemischte Chor werden von Marc Bugert geleitet. Die "Young Voices" - das sind Kinder- und Jugendchor des Hüttenfelder Sängerbundes - stehen unter der Leitung von Ronald Ehret. Alle fünf Chöre werden an diesem Abend, der um 19 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus beginnt, ihren Besuchern einen musikalischen Blumenstrauß überreichen, der einen Querschnitt ihres Repertoires darstellen wird.

Am Sonntag, 19. März, sind über 17 Chöre aus der näheren und ferneren Umgebung zum Jubiläumsfest eingeladen und werden ab 11 Uhr in einem Freundschaftssingen den ganzen Tag über das Publikum musikalisch unterhalten.

Die Bevölkerung ist zu all diesen Veranstaltungen bei freiem Eintritt eingeladen. Auch für die kulinarische Verpflegung wird an allen drei Tagen gesorgt. ron