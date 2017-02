Sause zieht Narren in Bann

Ausgelassene Stimmung bei der Hexennacht des HCV. © fh

Hofheim. Pure Spielfreude brachten "The Groove Generation" bei der traditionellen Hexennacht des Hofheimer Carnevalvereins im bestens besuchten Bürgerhaus auf die Bühne. Längst hat sich die große Sause etabliert und zieht immer mehr Narren in ihren Bann. Seit 2010, und damit zum achten Mal in Folge, sorgte die in Bürstadt beheimatete Band beim HCV für Stimmung.

Kein Wunder, dass die HCV-Verantwortlichen zufrieden auf die Tanzfläche blickten. Auffallend das erweiterte Repertoire der Band. Da reihten sich deutsche Schlagerhits wie "Atemlos", "Verdammt, ich lieb dich" oder "Hulapalu" nahtlos an Fastnachtsklassiker wie "Viva Colonia" und "1000 Mal belogen" an, boten der Menge immer wieder reichlich Gelegenheit zum Mitsingen.

Darüber hinaus bestachen die Protagonisten mit ihrer Vielzahl an Sängerinnen und Sängern, passend zum jeweiligen Set. Perfekt inszeniert "Mich hat ein Engel geküsst", das dem HCV-Hitsänger Alexander Scholl vorbehalten blieb. Aber auch die groovigeren oder gar harten Sounds wie "Thunderstruck" rockten den Saal. Als Zugabe legte die Band dann unter anderen den Pur-Hitmix nach, womit die Stimmung nochmals in die Höhe schnellte.

Nach zwei gelungenen Prunksitzungen und der Kinderfastnacht ein weiteres Ausrufezeichen des HCV, der sich am morgigen Sonntag beim Umzug in Bürstadt präsentiert. fh