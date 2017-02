Schabernack mit Tradition

In vielen Ordnern bewahrt Heiner Weppelmann Dokumente seiner persönlichen närrischen Geschichte auf. © roi

Lampertheim. Heinrich "Heiner" Weppelmann ist immer für einen Spaß zu haben. "Das Leben ist ernst genug", sagt der Lampertheimer. Schon in seiner Jugend stand er in der Bütt. Und auch heute noch betätigt sich der 75-Jährige als Büttenredner. Sein Sohn Florian Weppelmann ist Sitzungspräsident des Nubbelaner Carneval Vereins (NCV). Und damit vertritt Weppelmann Junior die dritte Generation in der Fastnacht.

Heiner Weppelmanns Vater - der genauso hieß - war auch Sitzungspräsident, und zwar in der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Vereine, für die die Kolpingfamilie der Träger war. "Die Fastnachtsveranstaltungen im katholischen Vereinsheim, dem Schwanensaal, waren immer ausverkauft - egal ob Prunksitzung, Lumpenball oder Kinderkostümfest", erinnert sich Weppelmann.

Für das Gespräch mit dem "Südhessen Morgen" hat Weppelmann Bilder und Zeitungsausschnitte hervorgeholt, die er in Ordnern aufbewahrt. Mit 18 Jahren schlüpfte er während einer Sitzung der Kolpingfamilie, des Katholischen Kirchenchores St. Andreas und des Kirchenmusikvereins in die Rolle des Till Eulenspiegels und trieb seinen Schabernack. Die närrische Leitung hatte Vater Heinrich Weppelmann.

Närrische Singstunde

Ende der 1960er Jahre sei die Fastnacht der Arbeitsgemeinschaft etwas eingeschlafen. Aber in der närrischen Singstunde des Kirchenchores St. Andreas ging es fröhlich weiter. Schon damals ist Heiner Weppelmann als Schorsch in die Bütt gestiegen. Sein damaliger Bühnenpartner war Herbert Illius alias Jean. Die zwei Spaßmacher versprühten hauptsächlich Lokalkolorit. Später übernahm Gerd Schuster die Rolle des Jean - bei den Veranstaltungen des Kirchenchores von St. Andreas und bei den Nubbelanern. Seit dem Tod von Schuster steht Weppelmann alleine in der Bütt.

Heinrich Weppelmann hat schon in Kindheitstagen erste Erfahrungen auf der Bühne gesammelt. Er zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Foto des Knabenchors von St. Andreas, auf dem auch er zu sehen ist. "Im Alter von neun Jahren bin ich in den Chor eingetreten", erinnert er sich und ergänzt: "1953 hat der St.-Andreas-Chor seinen 80. Geburtstag gefeiert und da waren es rund 100 Sänger." Seit vielen Jahren ist Weppelmann aktiver Sänger und Vize-Dirigent.

Auch im Heimatverein aktiv

Doch den Lampertheimer treibt es nicht nur in den närrischen Wochen auf die Bühne: Der studierte Lehrer, der bis zu seiner Pensionierung 2005 25 Jahre Rektor der Grundschule in Hüttenfeld war, wirkt auch beim Heimat-, Kultur- und Museumsverein und dessen Laienspielaufführungen als Darsteller und Regisseur mit. "1973 wurde der Arbeitskreis Heimatforschung und Heimatpflege und 1985 der Museumsverein von Heinrich Karb gegründet", erklärt Weppelmann. Zuerst eroberte er als Mundartdarsteller die Bühne und seit 1997 führt er auch Regie. Seit 1973 hat der Verein unterschiedliche Mundartabende an verschiedenen Orten organisiert. In der Hans-Pfeiffer-Halle kam das Theaterstück "Gehaalt entlasse"auf die Bühne und anlässlich des Hessentages "De Schemmes". "S Hochzischg'schenk" hatte seine Uraufführung in der Jahnhalle. Die Mundartabende im Hof des Heimatmuseums gibt es seit 1987.