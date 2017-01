Lampertheim. "Flitze Feuerstein, das Langeweile-Löschmobil der Jugendförderung Lampertheim" und die Stadtbücherei laden alle Kinder ab acht Jahren zu einem schaurig lustigen Abend in die Räume der Bücherei ein. Wer sich gerne gruselt, ist am Freitag, 10. Februar, an der richtigen Adresse. Autorin Ulrike Münch wird zur Einstimmung spannende Geschichten lesen. Geboten werden auch ein kleines "Gruselbuffet" und schaurig lustige Spiele. Die Aktion findet von 18.30 bis 22 Uhr statt und kostet drei Euro. Anmeldungen hierfür nimmt der Rathaus-Service im Haus am Römer entgegen. Für Fragen steht die Jugendförderung unter der Rufnummer 06206/9 35-3 12 und per E-Mail an die Adresse Jugendfoerderung@Lampertheim.de zur Verfügung. zg