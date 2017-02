Nach der ersten Auflage gibt's am Samstag eine weitere Prunksitzung: die Wonneproppen mit Natascha Bittmann (rechts) des HCV.

Hofheim. Die Narren des Hofheimer Carnevalvereins (HCV) starten am Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr, im Bürgerhaus durch. Auch die zweite Prunksitzung bietet einen bunten Mix aus Tänzen, Gesang und Büttenbeiträgen.

Ihren letzten Auftritt auf der Bühne hat Rosemarie Scholl. Mit einem 15-minütigen in Reimform gehaltenen freien Vortrag gibt Markus Scholl seine Visitenkarte als "Till vom HCV" ab. Den Kreis an herausragenden Büttenassen und Solisten komplettieren Hitsänger Alexander Scholl, Feuerwehrmann Volker Hildebrand, die Frau vun Howwe Rita Rose und die schlagfertige Kurteilnehmerin Heike Hildebrand, die schon mal zum Schneckenstechen in den Bäschdedder Wald marschiert, Duftkerzen beim Yoga entzündet und den Liebhaber hinterm Flachbildschirm versteckt. fh