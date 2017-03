Schokowerkzeug zum Brückenbauen

Bürgermeister Störmer (Mitte) überreicht die Urkunde an den neuen Integrations-lotsen Fadi Al Saied, links Brigitta Eckert (Geschäftsführerin des Lernmobils).

Lampertheim. "Ich weiß wie sich Menschen fühlen, die hier neu angekommen und deshalb noch fremd sind", bekräftigte Fadi Al Saied. Er ist vor 21 Jahren aus Libyen nach Lampertheim gekommen. Inzwischen fühlt er sich in der Spargelstadt sehr verwurzelt, wie er im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen" sagt. Er hat eine Ausbildung zum Integrationslotsen gemacht und erhielt jetzt aus den Händen von Bürgermeister Gottfried Störmer das Zertifikat.

Störmer gratulierte dem neuen Integrationslotsen, wünschte ihm Erfolg und schenkte ihm für sein Vorhaben, Brücken zu bauen, symbolisch Werkzeuge aus Schokolade. Brückenbauen deshalb, weil es die Aufgabe von Integrationslotsen ist, zu vermitteln zwischen den vielfältigen Bedürfnissen, Erwartungen und Sichtweisen von Migranten und dem Bedarf, den Erwartungen und Anforderungen von staatlichen, kirchlichen und anderen Trägern der Aufnahmegesellschaft.

Die Stadt Lampertheim konnte als erfahrenen und kompetenten Kooperationspartner wieder den Verein Lernmobil Viernheim für diesen Kurs gewinnen. "Schon im letzten Jahr hatten die Verantwortlichen des Vereins die Ausbildung der Integrationslotsen in Lampertheim übernommen", erklärte Silke Reis. Al Saied berichtete, dass er damals in die Spargelstadt gekommen sei, weil hier Verwandte von ihm wohnen. Er spricht ein einwandfreies Deutsch.

Das Schreiben und Lesen habe er sich selbst beigebracht, verriet Al Saied, der als Hydraulikmechaniker arbeitet. "Ich musste mich auch integrieren", schaute der Zuwanderer zurück. Jetzt möchte er helfen. "Ich spreche Arabisch", erklärt er, so könne er vor allem Familien, die diese Sprache sprechen, mit seinem Wissen unterstützen.

Begeisterter Lampertheimer

In der Spargelstadt kenne er sich gut aus - mehr noch, sein Herz hänge an der südhessischen Stadt. "Einmal Lampertheim, immer Lampertheim", bekräftigte Fadi Al Saied lächelnd. Mit ihm sind weitere Integrationslotsen zur Feierstunde in das Alte Rathaus gekommen. Bereits sieben Jahre arbeite die Viernheimerin Giovannina Simone als Integrationslotse. Und die Lampertheimerin Maria Papadopoulou seit einem Jahr. Sie decken die Sprachen Italienisch beziehungsweise Griechisch ab. Antonios Savvas, der neunjährige Sohn von Papadopoulou, zeigte sich sichtlich stolz auf seine Mutter.

Mal "Integrationslotsen-Luft schnuppern" wollte Mohamed Abdulahi. Vor fünf Jahren ist er aus Somalia nach Deutschland gekommen. Auch er verblüffte mit seinen guten Deutschkenntnissen. Derzeit befindet er sich noch in der Ausbildung zum Integrationslotsen. Diese Arbeit sei eine tolle Sache, betonte Verwaltungschef Störmer. Die Lotsen wirken auf kommunaler Ebene, bieten den Mitmenschen ihre Hilfe an, unterstützen im täglichen Leben und erklären die neue Lebenswelt.

Störmer dankte den Integrationslotsen für deren ehrenamtliches Engagement. Brigitta Eckert, die pädagogische Leiterin des Lernmobils, erläuterte den Inhalt der Seminarreihe. Die Ausbildung umfasse theoretische Lehreinheiten und ein Praktikum. Am Schluss des Kurses verfügten die Teilnehmer über ein Basiswissen für die Integrationsarbeit.