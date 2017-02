Schule kürt ihre Mathe-Asse

Lampertheim. Der Mathematik-Wettbewerb des Landes Hessen wird jährlich Anfang Dezember landesweit in allen achten Klassen ausgetragen. Alle Schüler aller hessischen Gymnasien schreiben dabei eine zweistündige Arbeit, in der sie acht Pflicht- und zwei von fünf Wahlaufgaben zu lösen haben.

Die Pflichtaufgaben beziehen sich traditionell auf die Grundlagen der Prozent- und Zinsrechnung, der Dreisatzrechnung, der Algebra und der Geometrie. Die komplexeren Wahlaufgaben behandeln die Gleichungslehre, Konstruktionen und Flächenberechnung von Figuren, die Zahlentheorie und die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Jede Pflichtaufgabe wird dann maximal mit drei, jede Wahlaufgabe maximal mit zwölf Punkten bewertet, so dass man im Höchstfall 48 Punkte erreichen kann. Für jede angefangene Gruppe von 30 Schülern gibt es einen Schulsieger.

133 Schüler nehmen teil

Zwar nahmen am Lessing-Gymnasium in diesem Jahr 133 Schüler am Wettbewerb teil, doch gab es zweimal einen punktgleichen fünften Platz. Deswegen stellt das Lessing-Gymnasium damit sechs Schulsieger.Einen ersten Platz belegten: Sebastian Huke, Klasse 8e (47 Punkte) und Bastian Lulay, 8d (47). Einen dritten Platz belegten: Connor Blomstrom, 8b (45) und Alexandra Roos, 8b (45). Auf einen fünften Platz kamen Malvine Barchfeld, 8c (44) und Emma Hannawald, 8e (44). Neben ihren Urkunden erhielten alle Sieger von Silke Weimar-Ekdur als Preis des Lessing-Gymnasiums zusätzlich den Mathe-Krimi "Christian und die Zahlenkünstler" von Alfred Beutelsbacher.

Seit mehreren Jahren vergibt das Lessing-Gymnasium nicht nur Preise für die Besten in der Einzelwertung, sondern auch den Wanderpokal Mathe-Champions am IGL für die Klasse, die durch gemeinsame Mitwirkung aller Schüler den höchsten Punktemittelwert erzielt hat. Das Lessing-Gymnasium konnte das Eis- und Schokoladenhaus Oberfeld als Sponsor für diesen Wanderpokal gewinnen, der mit einem Eisgutschein für jeden Schüler der Klasse gefüllt ist. Dieses Jahr gewinnt mit Abstand zu den Mitbewerbern die Klasse 8e mit ihrem "Coach" Michael Mader den Wanderpokal. Die Schüler dürfen sich mit Recht und Stolz Mathe-Champions am LGL nennen. Für die Schulsieger des Lessing-Gymnasiums bleibt es weiter spannend, denn am 8. März geht es weiter in der zweiten Runde, in der alle Schulsieger des Kreises in Bensheim gegeneinander antreten.

Auch mit dem Gesamtergebnis ist die Lampertheimer Schule sehr zufrieden. Mit einem Durchschnitt von 28,95 Punkten kann dieser Jahrgang an die sehr guten Ergebnisse der vergangenen Jahre wieder anschließen. zg