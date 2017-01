Schüler recherchieren und schreiben

Südhessen. Die Deutsche Verkehrswacht sieht Jugendliche häufigen Gefährdungen im Straßenverkehr ausgesetzt. Unglücke ereigneten sich vor allem auf dem Weg zur Schule, besonders mit dem Fahrrad. Generell neigten Heranwachsende dazu, im Straßenverkehr höhere Risiken einzugehen. Generell führe Selbstüberschätzung dazu, Gefahrenquellen zu übersehen. Umso wichtiger erscheint vor diesem Hintergrund eine gründliche Auseinandersetzung mit den angemessenen Verhaltensweisen in einer Zeit, die von hohen Mobilitätsraten geprägt ist. Das Projekt "Vorfahrt für sicheres Fahren - Jugend übernimmt Verantwortung" dient dem Ziel, sich für den Straßenverkehr fit zu machen und dies mit einem journalistischen Projekt zu verknüpfen.

Jeden Tag sterben in Deutschland neun Menschen im Straßenverkehr, täglich werden mehr als 1000 - zum Teil schwer - verletzt. Vor allem junge Menschen sind aufgrund von Unerfahrenheit und Risikofreude besonders gefährdet: Alle fünf Minuten verunglückt ein 18- bis 25-Jähriger; alle 18 Stunden stirbt ein junger Fahrer.

Das Projekt "Vorfahrt für sicheres Fahren - Jugend übernimmt Verantwortung" leistet einen Beitrag zur Verkehrserziehung in den Schulen und transportiert die Themen Verkehrssicherheit und partnerschaftliches Miteinander im Straßenverkehr in den Unterricht. Jeder Lehrer und Schüler erhält für den gesamten Projektzeitraum kostenlos den "Südhessen Morgen".

Die Beschäftigung mit Beiträgen zum Thema Verkehrssicherheit bildet den Schwerpunkt. Weiterhin führt jede Klasse eine Recherche zum Thema Verkehrssicherheit durch und verfasst eine Themenseite, die im "Südhessen Morgen" veröffentlicht wird. Die besten Seiten werden im Verkehrsministerium prämiert.

Das Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ab der achten Jahrgangsstufe. Es wird bundesweit mit zwölf Tageszeitungen durchgeführt. Aus unserem Verbreitungsgebiet können bis zudrei Klassen beziehungsweise Kurse teilnehmen. Die ausgewählten Projektlehrer werden in einem Einführungsseminar am 16./17. Februar in Berlin auf die Projektarbeit vorbereitet. (Die Fahrt- und Übernachtungskosten werden übernommen.) Zusätzlich erhalten sie praxisorientierte Unterrichtsmaterialien.

Die Bewerbung

Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit folgenden Angaben:

Name, Anschrift, Telefon und Fax der Schule

Ihre Unterrichtsfächer (evtuell Kooperation mit Kollegen)

die Klasse/der Kurs

die Schüleranzahl

Ihre E-Mail-Adresse

bis zum 25. Januar 2017 bei: IZOP-Institut, z.H. Frau Dr. Silke Dreger, Heidchenberg 11, 52076 Aachen oder dreger@izop.de. red