Das Litauische Gymnasium in Hüttenfeld lädt zu Schnuppertagen. © Nix

Hüttenfeld. Am Litauischen Gymnasium in Hüttenfeld finden vom 13. bis 15. Februar Schnuppertage statt. Am Montag, 13. Februar, ist der Schnuppertag für die Klasse 5. Von 8.15 bis 10.40 Uhr findet der Schnupperunterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch statt. Um 11 Uhr werden die Schüler von ihren Eltern abgeholt. Für die Gastschüler Klasse 6 bis 8 findet der Unterricht am Dienstag, 14. Februar, 8.15 bis 13.25 Uhr, statt. Für die Gastschüler Klasse 9 und 10 findet der Unterricht am Mittwoch, dem 15. Februar, vom 8.15 bis 13.25 Uhr statt. Um 13.30 Uhr werden die Gastschüler von ihren Eltern abgeholt.

Alle interessierten Schülerinnen und Schüler werden gebeten, sich an dem für sie bestimmten Tag bis spätestens 8.10 Uhr im Gymnasium zu melden. Während der Brötchenpause werden im Schulspeisesaal von 10.40 bis 11 Uhr Fragen der neuen Schüler beantwortet. zg