Schulischer Alltag auf 155 Seiten

Lampertheim. Am Lessing-Gymnasium Lampertheim (LGL) war kürzlich kaum noch an Unterricht zu denken. Der Grund: Das neue Jahrbuch ist da und die ersten Exemplare wurden verkauft. "Es ist eine Auflage von 1000 Stück", erklärte Redaktionsleiter Sören Kielmann. Wie beliebt das Informationsbuch ist, bewiesen die Verkaufszahlen.

Beim Lehrerehepaar Sonja und Sören Kielmann konnten die druckfrischen Exemplare erworben werden und schon bald sah man viele Gymnasiasten mit orangefarbenen Büchern in den Händen. Die strahlende Farbe des Einbandes wird noch durch eine in Grau gehaltene Banderole aufgewertet, die das Bläserensemble des LGL zeigt. "Das Blasorchester besteht aus rund 70 Schülern. Es wurde als Hessenvertreter ausgewählt und feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen", erklärte Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur. Deshalb sei das Motiv besonders passend.

Das Jahrgangsbuch sei sehr schön und weise eine hervorragende Qualität auf. Die Schulleiterin lobte auch den Aufbau und die Gestaltung der insgesamt 155 Seiten. "Das Innenleben bildet alles ab, was den schulischen Alltag ausmacht", bekräftigte Sören Kielmann. Weimar-Ekdur richtete ein großes Dankeschön an das kreative Redaktionsteam. Sie sei froh darüber, dass Sören Kielmann die Aktion seit Jahren in die Hand nehme und dass Fotograf Robert Hörner seine Freizeit spende, unentgeltlich arbeite und zahlreiche Schnappschüsse liefere. "Er ist unser unentbehrlicher Schulfotograf", lobte Weimar-Ekdur.

Zum Redaktionsteam gehören außerdem Anette Feser und Lothar Hutz. Jeder redaktioneller Mitarbeiter hat sein eigenes Aufgabengebiet und heraus kam ein attraktives Jahrbuch, das Leben und Lernen am LGL sowie außerschulische Aktionen zeigt. Die Texte sind informativ und die Bilder aussagekräftig. Beispielsweise ist der Empfang der neuen Sextaner zu sehen sowie das Kollegium, der Förderverein, die Jahrgangsstufen, die Schülervertretung, die Preisverleihungen für herausragende Leistungen und die Arbeitsgemeinschaften, ferner Projekte, Wettbewerbe und Fahrten.

Informationsquelle

Das Jahrbuch soll Schülern und Eltern als Informationsquelle dienen, Ratschläge geben und Statistiken liefern. Zum Tag der offenen Tür konnten auch interessierte Eltern der zukünftigen Sextaner ein Buch erwerben und sich auf diese Weise schon einmal mit dem LGL vertraut machen. Außerdem dankte Weimar-Ekdur den Sponsoren. Deren Unterstützung sei einzigartig. Obendrein verdeutlichten die Spenden, wie wichtig den Sponsoren die Arbeit des LGL sei. Auch der Förderverein unterstütze die Herausgabe des Jahrbuchs.

Als Europaschulprojekt für Öffentlichkeitsarbeit werde das Jahrbuch vom Hessischen Kultusministerium finanziell gefördert. Eine sehr hohe Qualität zu einem moderaten Preis (fünf Euro) in den Händen zu halten, sei nicht selbstverständlich, betonte die Schulleiterin. roi