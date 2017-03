Schwimmvereine in Sorge über mögliche Austrittswelle

Lampertheim. Schon im April will der Geschäftsführer der Biedensand-Bäder, Jens Klingler, das Freibad öffnen. Er reagiert damit auf die unvorhergesehene Schließung des Hallenbads bis Mitte August. Doch für die Schwimmvereine ist die vorzeitige Eröffnung der Freibadsaison nur ein schwacher Trost. Einige von ihnen plagen nun Existenzsorgen. Wie berichtet, hat sich Klingler für die Schließung des Hallenbads entschlossen, nachdem bei Sanierungsarbeiten an der Lüftungsanlage Schäden an der Dachkonstruktion entdeckt worden waren.

Die Vorsitzende der Lampertheimer DLRG, Susanne Hanselmann, zeigt sich von der langfristigen Hallenbadschließung betroffen. Der Ortsverband sei ziemlich "am Kämpfen", um seine Mitglieder sowie die Eltern der trainierenden Kinder und Jugendlichen bei der Stange zu halten. Am Samstag sollte im Hallenbad ein Kraulkurs beginnen. Der fällt nun ins Wasser. Die Teilnehmer bekommen die Gebühren von insgesamt 1400 Euro zurückerstattet - Geld, das dem Verein jetzt fehlt. In zwei Wochen wollte die Lampertheimer DLRG im Hallenbad die Kreismeisterschaften im Rettungsschwimmen ausrichten. Diese werden nun voraussichtlich nach Viernheim verlegt.

Ausweichmöglichkeiten suchen die DLRG-Aktiven in den umliegenden Bädern. "Doch so einfach ist das nicht", verweist Susanne Hanselmann auf die intensive Belegung sowie die mit einer Fahrt nach Worms oder Viernheim verbundenen Mehrkosten. Der schlimmste Fall ist für die DLRG-Vorsitzende gar nicht ausgeschlossen: "Ich rechne mit einer Austrittswelle."

Auch die Vorsitzende der SG Neptun, Heike Grosse, betrachtet die lange Schließungszeit des Hallenbads mit Sorge. Denn bei der SG Neptun sind ebenso Kinder und Jugendliche vom Trainingsausfall betroffen. "Trainer und Eltern werden Taxi fahren müssen", hofft die Vereinschefin auf deren Einsatz. Grosse hat mit Vereinen in Worms und Viernheim Kontakt aufgenommen, um sich freie Kapazitäten in den dortigen Bädern zu sichern. Glücklicherweise liegt der Drei-Länder-Pokal bereits einige Wochen zurück; und das nächste größere Ereignis, die Vereinsmeisterschaften, findet erst im November statt.

In der Bredouille befinden sich derzeit auch die Triathleten. Der Vorsitzende der Triathlon-Abteilung beim Lampertheimer Turnverein, Werner Metzner, fürchtet, dass ihm die Mitglieder davonlaufen. Denn im Sommer beginnen wichtige internationale Wettkämpfe. Um an ihnen teilnehmen zu können, müssten sich die Sportler bereits ein Jahr zuvor anmelden und stattliche Beiträge entrichten. Die wichtigste Trainingsphase liege in den Frühlingswochen. Um diese nicht zu versäumen, sähen sich manche Triathleten nun gezwungen, ihr Training woanders hinzuverlagern. Metzners sehnlichster Wunsch: dass das Hallenbad so bald wie möglich wieder öffnet und dann auch in Betrieb bleibt.

Kanu-Club bietet Halle an

Sportlich sieht Ulrike Gliem die Situation aus Sicht des Kanu-Clubs. Die Sportwartin für Breitensport erklärt, den Schwimmvereinen würden Zeiten zum Trockentraining in der Halle angeboten. Die Vereine müssten nun eben besonders zusammenhalten. Für die Wildwasserfahrer des Kanu-Clubs bedeutet die Schließung des Hallenbads, dass sie ihre Eskimorolle nicht mehr trainieren können. Doch die Sportler weichen auf freie Gewässer aus. "Die sind hart im Nehmen", meint Ulrike Gliem.

Auch beim Tauchclub übt man sich in Gelassenheit. Vorsitzende Pamela Ihrig verhandelt mit Viernheim und Mannheim über freie Kapazitäten für die derzeit laufenden Ausbildungskurse. Diese werden von rund 20 Teilnehmern belegt. Sobald das Freibad öffnet, wollen die Taucher in den See. Der Neoprenanzug schützt sie vor dem kalten Nass.

Bürgermeister Gottfried Störmer findet die Situation aus Sicht der Vereine "absolut bedauerlich". Er stehe aber voll hinter Bäderchef Klingler, das Hallenbad aus Sicherheitsgründen zu schließen. Ziel müsse es nun sein, die Schwimmstätte auf absehbare Zeit wieder funktionstüchtig zu machen. Der Aufsichtsrat der Biedensand-Bäder werde sich demnächst mit einem Konzept zu befassen haben, das mehrere Investitionsvarianten aufweist.

Nach Informationen des Leiters der Volkshochschule (vhs), Kultur-Fachbereichsleiter Rolf Hecher, gehen heute Briefe an rund 230 Teilnehmer von vhs-Kursen heraus, die im Hallenbad stattfinden. Darin wird den Kursteilnehmern freigestellt, ob sie die Gebühr für die fehlenden Unterrichtszeiten zurückerstattet bekommen oder für einen neuen Kurs einsetzen wollen.