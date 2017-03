Lampertheim. Am Sonntag, 19. März, feiert die Gemeindegruppe der Lukasgemeinde "Du bist nicht allein" ihr 15-jähriges Bestehen. In der Gruppe treffen sich einmal monatlich Alleinstehende und verwitwete ältere Menschen an einem Sonntagnachmittag. Ein engagiertes Team sorgt für die Begleitung und Bewirtung der Gruppe, die für alle Interessierten offen ist. Auch Menschen aus anderen Kirchengemeinden und Konfessionen sind willkommen.

Das kleine Jubiläumstreffen beginnt um 15 Uhr mit einem Kaffeetrinken in der Notkirche und endet gegen 18 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen. Pfarrerin Sabine Sauerwein wird zu Beginn eine kurze Andacht halten und dem Team im Namen des Kirchenvorstandes der Lukasgemeinde gratulieren. zg