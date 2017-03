Lampertheim. 2017 jährt sich der Austausch zwischen den Lampertheimer Schülern und den Schülern der Partnerstadt Ermont in Frankreich zum 50. Mal. Um dem Austausch in Lampertheim in diesem Jahr etwas Besonderes zu verleihen, suchen die Verwaltung der Stadt sowie die teilnehmenden Schulen nach ehemaligen Teilnehmern der vergangenen 50 Jahre.

So ist angedacht, dass die Zeitzeugen kurz über ihre Erfahrungen berichten, die sie in der Zeit des Austauschs mitgenommen haben. Nicht nur diese Erfahrungen sollen den diesjährigen Schüleraustausch bereichern, sondern auch Fotos sollen einen Eindruck von damals vermitteln. Der diesjährige Schüleraustausch findet vom 25. April bis 3. Mai statt. zg