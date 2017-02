Selbstgebasteltes, Mitmachprogramm und viel „Helau“

Verkleidet feierten die Kinder in Hofheim mit der Delegation des Carnevalvereins und freuten sich über Geschenke.

Hofheim. Eine Delegation des Hofheimer Carnevalvereins war am gestrigen Rosenmontag in den beiden ortsansässigen Kindertagesstätten zu Gast, um den Kleinen einen närrischen Besuch abzustatten. "Helau den Kindern hier im Saal, ihr lasst es hier krachen, wollt Party machen", hieß HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl die Gastgeber willkommen.

Geboten wurde den Kleinen jeweils ein kleines Mitmachprogramm, das von Katrin Scholl und Tatjana Riefler gestaltet wurde. Neben dem Mitmachprogramm gab es eine Überraschung für die Kinder in Form eines Süßigkeitenordens. Drei donnernde "Howwe Helau" durften dabei nicht fehlen. Großzügig zeigte sich die HCV-Abordnung um Sitzungspräsident Alexander Scholl obendrein, als sie beiden Tagesstätten jeweils 150 Euro zu deren freien Verwendung zur Verfügung stellten. Aber auch die Kleinen wirkten vorbereitet.

"Es ist schon Tradition, dass auch euch die Kinder einen selbstgebastelten Orden überreichen", so Heike Kissel-Eltrop, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte, die das Geld für die Anschaffung von Sandspielsachen für die Außenanlage verwenden will. Deren Pendant, die kommunale Kindertagestätte, löst den Scheck in der Bürstädter Buchhandlung Pegasos ein.

Den Abschluss der Kampagne bildet am Aschermittwoch, 1. März, um 18 Uhr das traditionelle Heringsessen im Hofheimer Bürgerhaus. fh