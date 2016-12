„Sex, Geld und Erleuchtung“

Lampertheim. Qualität und Vielfalt sind für Friedrich Hackstein entscheidend, um seine Kulturkneipe "London Pub" durchs neue Jahr zu führen. Im Kulturfrühling geben sich bewährte Künstler und in Lampertheim reüssierende Bühnenakteure ein Stelldichein. Sie treten mit neuen Programmen auf und bieten eine abwechslungsreiche Unterhaltung.

Am Donnerstag, 5. Januar, schlüpft Hackstein in die Rolle von Paul, dem Kneipenurgestein aussem Ruhrpott. Das Kabarett mit Paul heißt "Der Stammtisch lebt - es lebe der Stammtisch". Eine Woche später, 12. Januar, lädt Gitarrist und Sänger Roland Joubert zu einem neuen Musikerlebnis ein.

Wein, Musik und Lyrik

Eine raffinierte Veranstaltungsreihe gibt es am 19. Januar mit Wein-Musik-Lyrik zu erleben. Zu jeder Veranstaltung werden edle Rebensäfte aus verschiedenen Weingütern serviert. Das Weingut Spindler aus Forst stellt sich vor. Musik dazu gibt es von "Finely Jazzed" mit Sängerin Melanie Nicol und Gitarrist Mario Kraemer. Witzige Kurzgeschichten werden von Manfred Klenk und Friedrich Hackstein gelesen. Das Weingut Krebs aus Freinsheim präsentiert sich am Freitag, 10. Februar, und die Musiker Stefan Gebert (Gesang, Saxofon und Lyrik) und Frank Steuerwald (Gesang und Keyboard) schmücken das Ereignis aus.

In Ilbesheim ist das Weingut Schmitt beheimatet, dass sich am Freitag, 17. März, vorstellt. Kunst gibt es mit Bildern von Armin Hott und passend zum Weingut neue Rebholzarbeiten von Friedrich Hackstein. Musik liefern Frank Ruppert (Gesang, Cajon), Stefan Gebert (Saxofon, Gesang) und Fritz Ziegler (Gitarre). Für humorvolle Texte sorgt Gerhard Piske, frei nach Wilhelm Busch und Heinz Erhardt.

Am Freitag, 7. April, kommt das Weingut Emil Bauer & Söhne aus Landau in den Pub, und mit den Winzern die Ableser Stefan Reusch und Ismael Fischmord. Die Kölner Autoren lesen amüsante Kurzgeschichten. Sie haben auch Musik herausgesucht, die Hans Materna zum Besten gibt. "Auswärts denken mit Getränken" heißt das Klavierkabarett von und mit Matthias Reuter, das am Freitag 27. Januar, über die Kleinkunstbühne geht. Am Donnerstag, 23. Februar, 20.11 Uhr, werden Weiberfastnacht und am 27. Februar, 20.11 Uhr, Rosenmontagsparty gefeiert.

"Eigentlich bin ich ja Tänzer", behauptet Daniel Helfrich am Donnerstag, 30. März. "Das ganze Leben ist ein einziges Tänzeln zwischen Fettnäpfchen und großem Auftritt, zwischen Taktgefühl und Taktlosigkeit und zwischen anmutigem Ballett und wildem Breakdance", stellt der Klavierkabarettist fest.

Am Donnerstag, 13. April, 20.30 Uhr öffnet Hackstein seinen Schallplattenschrank. "Wir müssen reden! Sex, Geld und Erleuchtung", heißt das Programm von Barbara Weinzierl. Die Schauspielerin, Kabarettistin und Autorin geht am Donnerstag, 27. April, vielen Fragen nach. Wie: "Gab es vor Facebook schon Freunde?" und "Ist veganes Leben moralisch vertretbar?" Die Münchner Kabarettistin bringt jede Menge hintersinnigen Stoff auf die Bühne.

Gedichte und Geschichten

Am Sonntag, 7. Mai, 15 Uhr, beteiligt sich der Kultur-Kneipen-Wirt an der Aktion "Ein Tag für die Literatur in Hessen" mit Literatur und Musik im Pub. Schauspieler Gerhard Piske und Manfred Klenk lesen Werke von Robert Gernhardt, Michael Tschirner liest Mundartgedichte und -geschichten aus Lampertheim, DJ Materna spielt Musik hessischer Liedermacher und Paul (Hackstein), der Kneipier aus dem Ruhrpott, berichtet über seine Erfahrungen als Ruhrpottler in Hessen. Die junge Lampertheimer Rockband "Roads to Rome" spielt akustisch eigene Lieder. Die Veranstaltung wird von cultur communal unterstützt.

Wenn nicht anders angegeben, beginnen die Veranstaltungen jeweils 20 Uhr.