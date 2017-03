SG Hüttenfeld II feiert Pokalsieg

Hüttenfeld. Nachdem sich die zweite und die dritte Herrenmannschaft der Hüttenfelder Tischtennis-Abteilung erfolgreich für die Endrunde des Pokalwettbewerbs im Tischtenniskreis Bergstraße qualifiziert hatten, standen die Finalspiele an, die zentral in Groß-Rohrheim ausgetragen wurden. Im Nachwuchsbereich war die A-Schülermannschaft zweimal aktiv und entschied beide Spiele klar zu ihren Gunsten.

2. Kreisklasse,Pokalhalbfinale

SGH II - TGV Rosengarten 4:0

Im Halbfinale traf die zweite Herrenmannschaft auf das Team des TGV Rosengarten, das bereits im Ligabetrieb vor wenigen Wochen klar besiegt werden konnte. Auch diesmal gab sich das Trio um Robin Gumbel, Bernd Hofmann und Heiko Möller keine Blöße, gewann sämtliche Spiele, ohne einen einzigen Satz abzugeben, und machte den Einzug ins Finale perfekt.

2. Kreisklasse, Pokalfinale:

SGH II - TSV Ellenbach II 4:2

Im Finale erwartete die Grün-Weißen mit dem verlustpunktfreien Tabellenführer der Ostgruppe der 2. Kreisklasse, dem TSV Ellenbach, eine schwierige Aufgabe. Das Duell entwickelte sich zu einer packenden Partie, in der die SGH II zunächst mit 0:1 in Rückstand lag. Robin Gumbel und Heiko Möller, der mit einer tollen Leistung an diesem Tag ungeschlagen blieb, brachten ihre Mannschaft mit 2:1 in Führung. Diesen Vorsprung gaben die Hüttenfelder nicht mehr her, mussten aber noch einen Punkt abgeben, ehe Bernd Hofmann mit einem klaren 3:0 seinem Team den 4:2-Endspielsieg und damit den Gewinn des Kreispokals sicherte. Damit ist die SGH II auch für den Bezirkspokal qualifiziert.

3. Kreisklasse, Pokalhalbfinale

SGH III - Beedenkirchen II 1:4

Die dritte Herrenmannschaft hatte sich mit drei klaren Siegen für die Pokalendrunde qualifiziert, hatte dort aber auf ihre beiden Spitzenspieler zu verzichten: Krankheits- beziehungsweise berufsbedingt mussten Tim Koch und Florian Günther absagen. Mit dieser Hypothek gelang Martin Woschnitza, Jonas Richter und Ersatzmann Jürgen Wetzel im Halbfinale gegen das Team des SV Blau-Weiß Beedenkirchen nur ein einziger Spielerfolg durch Woschnitza.

2. Kreisklasse, Schüler A

SGH Schüler A - Rohrheim I 8:2

SGH Schüler A - Rimbach IV 8:2

Zwei tolle 8:2-Heimsiege fuhren die A-Schüler mit Erdem Kuzu, Erick Keßler und ihren Ersatzmännern Leon Melzer und Daniel Sauer ein. Eine großartige Leistung zeigte Erick Keßler, der alle seine sechs Einzel in beiden Partien für sich entschied. Die Ergebnisse spiegeln den Trainingsfleiß der Hüttenfelder wider, die in der Hinrunde noch gegen beide Teams nicht gewinnen konnten. ron