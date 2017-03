SG Lampertheim jetzt Tabellenzweiter

Lampertheim. Am vergangenen Samstag machten die Lampertheimer Bundesligakegler im vorletzten Heimspiel einen weiteren Schritt in Richtung Relegationsplatz in der 2. Bundesliga Mitte. Mit ihrem 5630:5583-Sieg über die Gäste aus Mainz-Essenheim fuhren sie zwei wichtige Punkte ein. Die Begegnung in der gut besuchten Biedensandhalle begann mit dem Gedenken an den kürzlich im Alter von 81 Jahren verstorbenen Dieter Zieher. In den 60er und 70er Jahren war er mehrfacher Weltmeister und Weltrekordler. In den 70er Jahren, der Bundesligazugehörigkeit des VLK Lampertheim, spielte er mit seinem VKC Eppelheim in Lampertheim.

Wer an diesem Samstag dachte, dass die SG den Tabellenneunten abfertigt, sah sich getäuscht. Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Begegnung. Dies lag zum einen an Gästekegler Ludwig Doerle, der mit seinen 986 Holz die Tagesbestleistung der Essenheimer spielte, zum anderen daran, dass es bei den Lampertheimern nicht rund lief. Holger Thiemig, der für Peter Suppes wieder in die Mannschaft kam, spielte mit 241 Punkten eine gute erste Bahn, kegelte dann für seine Verhältnisse zurückhaltend weiter. Thiemig erspielte sich zwar insgesamt 916 Punkte, musste aber 70 Zähler gegen Doerle abgeben. Bernd Günderoth kam bei seinen ersten 100 Wurf (423) nicht ins Spiel. Die SG hatte zu diesem Zeitpunkt Glück, dass die Gäste diese Schwächephase nicht nutzen konnten. Bei den dritten 50 Wurf platzte bei Günderoth der Knoten (259), und so kam er am Ende noch auf 908 Punkte. Da sein Gegenspieler Reinhard Brunn auf ähnlichem Niveau spielte (893), konnten die Lampertheimer in diesem Duell 15 Zähler gutmachen. Dass die Lampertheimer nach der ersten Hälfte nicht zurücklagen, war Kevin Günderoths Verdienst. Er spielte vier saubere Durchgänge (232/225/244/258), in denen er sich stetig steigerte. Er erspielte sich gute 959 Punkte. Mit diesem Ergebnis machte er 81 Zähler gegen Gästekegler Markus Zech (878) gut. Mit einer knappen Führung von 26 Zählern endete die erste Hälfte der Begegnung. Mit den ersten 100 Wurf zeigten sich die Lampertheimer ausgeglichener. Steffen Back startete mit guten 241 Zählern und wurde durch Niklas Schulz (247) und Patrik Strech (221) unterstützt. Im zweiten Durchgang fiel Back (214) ein wenig ab, doch Patrik Strech (248) und Niklas Schulz (253) bauten den Vorsprung auf insgesamt 56 Zähler aus. Wer dachte, dass das Spiel jetzt zugunsten der Gastgeber entschieden wäre, sah sich getäuscht. Gästespieler Kevin Prätsch spielte sich mit seinen 278 in einen wahren Rausch, und Jürgen Hindrich machte ebenfalls mächtig Dampf (240). Auf Lampertheimer Seite fielen Back (220) und Strech (224) deutlich ab. Dass die Partie nicht kippte, war zum einen der Verdienst von Niklas Schulz, der mit 253 Holz dagegenhielt, zum anderen dem Umstand geschuldet, dass sich Gästespieler Birkheimer verletzte und mit 211 Holz nicht mithalten konnte. Dennoch machten die Gäste 32 Zähler gut, und die letzten 50 Wurf starteten mit einer engen Lampertheimer 24-Punkte-Führung. Steffen Back hielt seinen Gegner mit 238 Punkten gegenüber 232 auf Distanz und erspielte sich 913 Zähler, musste aber 17 Zähler gegen Jürgen Hinderlich abgeben. Patrik Strech erkegelte sich 227 Holz und damit 920 Punkte, ließ aber gegen Kevin Prätsch (977) 14 Zähler liegen. Niklas Schulz hingegen kegelte sich mit seinen 261 Zählern im letzten Durchgang auf die Tagesbestleistung von 1014. Sein Gegenüber Christian Birkheimer spielte trotz Verletzung auf der letzten Bahn 230 Zähler (919), was aber nicht mehr zur Wende reichte.

Die Lampertheimer konnten mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen nun den zweiten Tabellenplatz erreichen, haben aber am kommenden Samstag in Grünstadt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe zu lösen. zg