SG Neptun auf der Erfolgswelle

Lampertheim. Die Trainingsbedingungen der SG Neptun Lampertheim sehen aufgrund der Hallenbadschließung momentan nicht sehr rosig aus. Mit viel Mühe konnten in zwei verschiedenen Schwimmbädern einzelne Bahnen zum Trainieren ergattert werden. Für die Schwimmer, nebst Eltern und Trainern, bedeutet dies im März einen höheren Zeit- und vor allem Fahraufwand.

Trotz eingeschränktem Trainingsbetrieb starteten beim 40. Schwimmfest in Griesheim 17 Schwimmer und konnten mit 35 persönlichen Bestzeiten sowie 47 Podestplätzen glänzen.

Aus der zweiten und dritten Nachwuchs-Leistungsmannschaft starteten Philipp Uebach, Jayden Bololoi, Alejna Durna, Philipp Scholz, Katharina Zanlonghi und Charlize Bololoi. Besonders erfreulich ist für Jayden und Katharina das Erreichen ihrer ersten Qualifikationsnormen für die Bezirksmeisterschaften Anfang Mai. Aus der ersten Leistungsmannschaft schwammen Tim Uebach, Tarja Weisensee, Maria Mörstedt, Hannah Mörstedt, Maren Hutzler, Leyla Durna, Simon Stöckinger, Rosa Bretschneider, Kira-Patricia Scholz, Tanja Mörstedt und David Korek.

Besonderes K.o.-Schwimmen

Als zusätzliches Highlight des Wettkampftages war ein 25-Meter-K.o.-Sprint angesetzt. Hier starten zwei oder drei Schwimmer (per Los) zeitgleich und nur der jeweilige Sieger kommt eine Runde weiter. Dem K.o.-Sprint stellten sich Hannah, Maria, Kira, Tanja, Tim, Simon und David. Durch ein fehlendes Fotofinish konnte mehrfach nicht eindeutig der Sieger ermittelt werden. Und es wurde allerdings zu Ungunsten der Neptun-Schwimmer entschieden.

Gerne werden bei den Wettkämpfen die Staffeln geschwommen. Auch in Griesheim hatten die Lampertheimer jeweils zwei Damenstaffeln für die 4 x 50 Meter Lagen- und Freistilstaffel gemeldet. In der Lagenstaffel war der Kampf um die Medaillen besonders spannend, da die Platzierungen sich bei jeder Lage immer wieder verschoben. Am Ende konnte Tanja auf den letzten 50 Metern die Staffel noch in einer beherzten Aufholjagd vom vierten auf den zweiten Platz schwimmen. Die zweite Staffel schwamm über 4 x 50 Meter Lagen auf den sechsten Platz. Über 4 x 50 Meter Freistil wurde die erste Staffel (Tanja, Maria, Hannah, Tarja) Dritter und die zweite Staffel (Kira, Maren, Leyla, Rosa) Fünfter. zg