SG nimmt die Punkte mit

Lampertheim. Mit einem in der Höhe nicht zu erwartenden 5510:5649 Erfolg kehrten die Kegler der SG Lampertheim am vergangenen Samstag von der Bundesligabegegnung aus Frankfurt Bockenheim zurück. Die Verantwortlichen der Lampertheimer rechneten aufgrund des Spiels in der Vorrunde mit einem knapperen Ergebnis. Doch die Spargelstädter überzeugten einmal mehr mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

In dem über sechs Bahnen ausgetragenen Spiel hielten die Gastgeber die Begegnung zunächst offen. Kevin Günderoth zeigte sich an diesem Tage in bester Spiellaune und kam mit einer ausgeglichenen Leistung auf insgesamt 940 Punkte. Mit diesem Ergebnis nahm er seinem Gegner Thomas Schreiber 25 Zähler ab. Peter Suppes überzeugte vor allem auf den 100 Wurf und erspielte sich 913 Punkte. Sein Gegenüber Hans-Jürgen Walther (918) konnte nur fünf Zähler gut machen. Souverän zeigte sich Debütant Kevin Münch in seinem ersten Bundesligaspiel für die SG. Mit jeder Kugel fand er besser in sein Spiel und legte die Nervosität rasch ab. Am Ende standen ordentliche 909 Zähler und damit nur sechs weniger als sein direkter Kontrahent Jürgen Baum (915). Zur Halbzeit waren die Lampertheimer mit 14 Zählern knapp in Front und jeder richtete sich auf einen weiteren knappen Spielverlauf ein.

Doch wieder einmal sorgten die Kegler aus Lampertheim mit ihrer mannschaftlichen Ausgeglichenheit rasch für klare Verhältnisse in der Mainmetropole. Patrik Strech zeigte sich gewohnt konstant und holte mit seinen 930 Punkten bereits die ersten 32 Punkte gegen Alexander Axthelm (898) heraus. Zwischen Niklas Schulz und dem Frankfurter Thorsten Depta entwickelte sich ein hochklassiges Duell. Schulz begann dabei mit schwachen 216 Zählern und büßte gleich einmal 30 Zähler gegen Depta ein. Danach spielte er sich mit drei "Wahnsinnsdurchgängen" (281/264/254) in einen wahren Rausch und nahm seinem Gegner, der mit 1011 eine ähnliche Leistung abrief, mit überragenden 1015 Punkten noch vier Zähler ab. Holger Thiemig spielte an diesem Tag ebenfalls auf einem hohen Niveau und machte mit seinen 942 Zähler gegen seinen schwachen Gegner Hartmut Rauch (853) den Sack zu.

Vierkampf um die Tabellenspitze

Mit diesem Erfolg bleiben die Lampertheimer mit Rodgau und Mehlingen punktgleich in der Verfolgerposition zum Tabellenführer aus Haibach. Da Haibach in Mehlingen verloren hat, kristallisiert sich für die Rückrunde ein Vierkampf um die Tabellenspitze heraus, bei dem die Lampertheimer sicher ein Wörtchen mitreden können. Am 7. Januar rollt die Kugel wieder in der Biedensandhalle und gegen den Tabellenletzten aus Darmstadt sollte ein erfolgreicher Start in das Jahr 2017 möglich sein. zg