SG rückt Relegation immer näher

Lampertheim. Mit einem 5834:5705-Sieg nahmen die Kegler der SG Lampertheim am 20. Spieltag die Hürde Grünstadt auf ihrem Weg zum Relegationsplatz in der 2. Bundesliga Mitte. Zudem bleibt den Lampertheimern sogar noch die Chance, am Ende um die Meisterschaft zu spielen, da Tabellenführer Haibach in Nauheim überraschend patzte.

Zu Beginn der über sechs Bahnen ausgetragenen Begegnung legten die Spargelstädter los wie die Feuerwehr. Peter Suppes, der wieder im Team der Lampertheimer stand, eröffnete mit 250 Holz auf der ersten Bahn. Was er dann aber bei seinen zweiten 50 Wurf abspulte, war Extraklasse. 182 Holz standen in die Vollen auf der Anzeigetafel und mit seinen 98 Holz im Abräumen schraubte er diesen Durchgang auf 280 Punkte, was für die ersten 100 Wurf hervorragende 530 Holz bedeutete.

SG lässt sich nicht beirren

Kevin Günderoth stand seinem Mannschaftskollegen in kleinster Weise nach. Er eröffnete mit 258 Holz und spielte in Durchgang zwei mit 252 Holz bis zur Mitte seines Spiels mit 510 Holz ebenfalls auf Bundesliganiveau auf.

Dann war da noch Holger Thiemig, der mit seinen ersten beiden Durchgängen (250/247) "nur" 497 erreichte und ebenfalls auf Kurs 1000 lag. Zu diesem Zeitpunkt gingen die gut 40 mitgereisten Zuschauer von einem klaren Sieg in Grünstadt aus. Doch die Gastgeber machten im dritten Durchgang 30 Punkte gut. Die Lampertheimer machten hier allerdings nur eine kurze Pause mit ihrer Galavorstellung.

Peter Suppes konnte zwar sein Niveau nicht ganz halten, erspielte sich aber das Topresultat 987 und nahm seinem Gegenspieler Timo Fingerle 31 Zähler ab. Kevin Günderoth hatte am Ende 980 Zähler auf seinem Konto und holte gegen Ralf Buch (934) insgesamt 46 Zähler heraus. Holger Thiemig war es vorbehalten, mit 988 Punkten das höchste Resultat in der ersten Hälfte zu erzielen und holte gegen den stärksten Grünstädter Thomas Hartig (981) ebenfalls noch sieben Zähler heraus. Dass der Vorsprung bei dieser Gesamtleistung nur 84 Holz betrug, stellt die Heimstärke der Grünstädter unter Beweis.

Bereit fürs Spitzenspiel

Und Grünstadt legte bei den ersten 50 Wurf stark los. Da sowohl Patrik Strech als auch Steffen Back nicht sofort optimal ins Spiel kamen, holten die Gastgeber 43 Holz auf und brachten nochmals Spannung ins Spiel. Niklas Schulz (252) sorgte dafür, dass die Lampertheimer in Front blieben.

Danach spielten die drei Lampertheimer allerdings gewohnt stark auf. Steffen Back (266), Niklas Schulz (253) und Patrik Strech (251) machten in Durchgang zwei wieder 70 Zähler gut, so dass ab diesem Zeitpunkt der Erfolg in Grünstadt nicht mehr in Frage stand.

Patrik Strech (923) gab am Ende gegen Christian van Krog zwar 35 Zähler ab, doch Steffen Back der gute 961 Zähler erzielte, nahm seinem Gegenüber Michael Wagner (907) 54 Holz ab. Für die Tagesbestleistung der Lampertheimer sorgte wieder einmal Niklas Schulz mit 995 Holz, der seinem Gegenspieler Fabian Buch (969) 26 Punkte abnahm.

Am Ende stand der verdiente 5705:5834 Auswärtssieg und damit weiter Platz zwei in der Tabelle. Somit können die Lampertheimer Kegler in 14 Tagen sorgenfrei zum dann stattfindenden Spiel beim Schlusslicht nach Mörfelden fahren. Am 1. April findet dann das entscheidende Spiel in Lampertheim gegen Mehlingen statt. zg