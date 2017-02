SG V mit glänzender Vorstellung zum Sieg

Lampertheim. Die Lampertheimer Kegler waren wieder im Dauereinsatz. Die SG Lampertheim II feierte dabei einen souveränen Sieg gegen Walldorf. Den Grundstein hierzu legte das Team bereits in der ersten Hälfte der Begegnung. Rollendes Glück Lampertheim II musste sich im Lokalderby gegen die SG Lampertheim IV knapp geschlagen geben. SG Lampertheim V zeigte unterdessen eine starke Leistung und landete einen wichtigen Heimerfolg gegen Waldhof III.

Damen

Landesliga 1

08 Altlußheim I - Germania Lampertheim I 2518:2469

Obwohl die Gastgeberinnen ein mehr als dürftiges Einzelresultat zu verkraften hatten, musste Germania erneut eine Niederlage hinnehmen. Es fehlten einfach die Topresultate, die dagegen die Gastgeberinnen aufweisen konnten und letztendlich den Ausschlag gaben. So kommt Germania nicht vom Tabellenende weg. Dabei konnten Karin Müller (406), Sabine Bräunig (428), Elke Hoffmann (420) und Ute Ofenloch (408) einen knappen Vorsprung von 42 Holz erspielen. Im Schlusspaar mussten Stefanie Eckel sowie Daniela Schenk (423) die Überlegenheit ihrer Kontrahentinnen (457 und 441 Holz) anerkennen.

Landesliga 2

SG Straßenb. Karlsruhe I - Fortuna Lampertheim I 2595:2479

Nach dem klaren Heimsieg gab es in Karlsruhe eine klare Niederlage. Die Gastgeberinnen zeigten allerdings auch eine starke Leistung, während Fortuna zwei Ergebnisse unter der 400er Marke nicht verkraften konnte und durch diese Niederlage ins untere Tabellendrittel abrutscht. Julia Selbert (407), Sylvia Münzenberger (430), Ruth Münzenberger (407) und Stephanie Zimmermann (453) konnten mithalten.

Landesliga 3

SSKC Edelweiss Mannheim I - Germania Lampertheim II 2507:2287

Mit solchen Leistungen kann man in der Landesliga 3 nicht bestehen, das musste Germania II erneut feststellen. In Mannheim gab es eine deutliche Niederlage. Nur Simone Pontes (402) und Silke Ofenloch (416) verdienen Erwähnung. Germania II nimmt momentan den vorletzten Tabellenplatz ein.

Herren

Landesliga 2

SG Lampertheim II - SK Walldorf II 5477:5332

Angeführt vom mit einem Topergebnis aufspielenden Peter Suppes, Tagesbester mit 990 Holz, hatten die Gäste keine Gewinnchance. Schon in Hälfte eins der Begegnung ließen Marco Zimmermann (936), Jan Richter (926) und vorerwähnter Peter Suppes mit 198 Holz Vorsprung keinen Zweifel am Sieger der Begegnung aufkommen. In Teil zwei brachten Steffen Back (889), Kevin Münch (851) und Zurahid Gibic (883) den Sieg sicher nach Hause.

Bezirksliga 1

SKC Edingen-Neckarhausen I - SG Lampertheim III 5129:5076

Es war eine Begegnung mit zwei Gesichtern. Zunächst erspielten Oliver Heinz (828), Andreas Hackenberg (860), Karl-Heinz Fellner (855) sowie Karl Jeude (864), trotz teils nur durchschnittlicher Leistungen, einen Vorsprung von passablen 80 Holz. Im Schlusspaar blieben Karl-Heinz Thon (839) und Frank Lößner (830) deutlich unter ihren keglerischen Möglichkeiten. Die Folge: eine nicht mehr für möglich gehaltene Niederlage.

Kreisliga A

NP Ladenburg/TV Käfertal III - KCG Lampertheim I 2460:2423

Der Gastgeber war nicht frei von Schwächen, aber die KCG konnte diese Chance nicht nutzen. Das Gegenteil war der Fall, drei Akteure waren vollkommen von der Rolle und trugen Hauptschuld an der unerwarteten Niederlage. Schade um das Topergebnis von Daniel Thome, der mit 473 Holz als Tagesbester glänzte. Reiner Wedel (406) und Karl Münkel (412) verdienen noch Erwähnung.

Rollendes Glück Lampertheim II - SG Lampertheim IV 2422:2430

Auf den Bahnen der Biedensandhalle wurde ein auf mäßigem Niveau stehendes Lokalderby ausgespielt. Rollendes Glück II hatte die SG IV zu Gast, die das Derby auch knapp für sich entschied. Zunächst mussten Stefan Ofenloch (427), Pschibilski/Held und Falko Günther an Harry Bopp (419), Hans-Jürgen Kuhbach (412) und Justin Krämer (406) 65 Holz abgeben. In Teil zwei drehte sich die Begegnung. Antonio Alves (423), Jens Schaumburg (410) sowie Michael Jungk (417) kamen gegen Nils Neudecker (432), Walter Schlappner und Maximilian Schaumburg bis auf acht Holz heran.

Kreisliga B

SG Lampertheim V - Waldhof III 2555:2455

Einen ungefährdeten Start- und Zielsieg erspielte das starke Sextett der SG V gegen den Gast aus Waldhof. Andreas Renner (432), Manfred Seelinger, Hans Schader mit 460 Holz Tagesbester, Günter Richter (437), Manfred Röhrig (402) und Frank Griesheimer (431) bildeten das Winner-Team.

Kreisliga C

SKC Edingen-Neckarhausen II - KCG Lampertheim II 1688:1344

Mit einer desolaten Vorstellung kassierte KCG II in Edingen eine frustrierende Niederlage.

SG Lampertheim VI - Rimbach IV 1543:1500

Ein Ergebnis unter 300 Holz aufseiten des Gastes war Grund des Sieges der SG. Hans-Werner Schulz und Norman Unterhauser (402) brachten die SG mit 96 Holz in Front. Rainer Bauer sowie Rudolf Renner sicherten den Sieg.

Jugend

U 14 gemischt / weiblich

VLK Lampertheim I - KV Ubstadt-Weiher I 1008:1302

In dieser Begegnung war ein Sieg für die VLKler durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings konnte der Gastgeber nur drei Starter aufbieten. Katharina Zintel (302), Luka Goll (367) und Marc Milva (339) bildeten das unterlegene Trio.

HKBV

A-Liga 2

SKC Höchst IV - SKC Bahn-Frei Bürstadt I 1636:1609

Ein Auswärtserfolg war durchaus im Bereich des Möglichen. Aber ein schwaches Einzelergebnis brachte Bahn Frei I um die Früchte ihrer Arbeit. Karl-Heinz Ritzert (410), Gregor Winkler (421), Peter Pontes und Giselbert Bohn (401) waren die knapp Unterlegenen.

B-Liga

SKC Höchst V - SKC Bahn Frei Bürstadt II 1580:1414

Eine mehr als bescheidene Vorstellung lieferte das Quartett von Bahn Frei II in Höchst ab. Hans Georg Diehl, Hans Schork, Kurt Hofmeister und Jörg Tremmel waren für die Schlappe verantwortlich. zg