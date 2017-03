SGH III ist vorzeitig Meister

Die dritte Herrenmannschaft der SG Hüttenfeld sicherte sich mit einem 7:3-Auswärtssieg in Zwingenberg die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse.

Hüttenfeld. Mit einem 7:3-Sieg bei der TuS Zwingenberg II sicherte sich die dritte Herrenmannschaft der Hüttenfelder Tischtennis-Abteilung zwei Spieltage vor Ende der Saison vorzeitig die Meisterschaft und wird in die 2. Kreisklasse aufsteigen. Ebenfalls erfolgreich waren die SGH I und die SGH II, während das vierte Herrenteam sein Auswärtsspiel in Ellenbach mit 3:7 verlor. Im Nachwuchsbereich besiegte das Jugendteam den Tabellenführer knapp mit 6:4, die A-Schülermannschaft hatte hingegen mit 1:9 in Rimbach das Nachsehen.

n 3. Kreisklasse, West: TuS Zwingenberg II - SGH III 3:7

Florian Günther, Martin Woschnitza, Jonas Richter und Jugendersatzspieler Jonas Huber, der für den krankheitsbedingt verhinderten Tim Koch ins Team rückte, hatten bei ihrem Auswärtsspiel in Zwingenberg eine harte Nuss zu knacken. Die routinierten Zwingenberger wehrten sich nach Kräften und zwangen die Grün-Weißen gleich fünfmal in den Entscheidungssatz. Die Garanten für den Hüttenfelder Sieg waren diesmal Martin Woschnitza und Jonas Huber, die jeweils ihre beiden Einzel für sich entscheiden konnten. Nach dem Spiel war die Erleichterung ob der vorzeitig errungenen Meisterschaft zu spüren, die dem Team mit einem Punktekonto von 31:1-Zählern nicht mehr zu nehmen ist, und die Freude über den Aufstieg setzte ein.

n Bezirksklasse, Gr. 1: SGH I - KG Wald-Erlenbach 9:2

Gegen das Tabellenschlusslicht aus Wald-Erlenbach musste die erste Herrenmannschaft ohne ihren Kapitän Volker Berg auskommen, konnte die Partie aber klar zu ihren Gunsten lenken. Mann des Tages war Gwen Steier, der im vorderen Paarkreuz seine beiden Einzel gewann. Heiko Möller, der für Volker Berg ins Team rückte, bestätigte ebenfalls seine gute Form und entschied sein Einzel mit 3:1-Sätzen für sich. Mit diesem Sieg verteidigte das Team seinen zweiten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Aufstiegsrelegation für die Bezirksliga berechtigen würde.

n 2. Kreisklasse, West: SGH II - VfR Fehlheim IV 9:3

Eine Serie hat weiterhin Bestand, eine andere wurde beendet: Mit ihrem 9:3-Erfolg gegen den VfR Fehlheim gelang der SGH II ihr 15. Sieg im 15. Saisonspiel. Aus dem bislang in 56 Einzeln ungeschlagenen Spitzentrio der Hüttenfelder, Robin Gumbel, Bernd Hofmann und Heiko Möller, musste Hofmann seine erste Niederlage in einem Verbandsspiel im Trikot der Grün-Weißen hinnehmen. Dank diesem Sieg stehen die Hüttenfelder bei noch drei verbleibenden Spielen mit vier Punkten Vorsprung auf dem ersten Rang der 2. Kreisklasse (West).

n 3. Kreisklasse, Mitte: TSV Ellenbach III - SGH IV 7:3

Nach zwei gewonnenen Doppeln von Fritz Reich/Jakob Zintel und Stefan Bracklow/Jürgen Wetzel zu Beginn der Partie sah es für die vierte Herrenmannschaft zunächst gut aus, doch in den Einzeln setzte die Ernüchterung ein. Einzig Altmeister Fritz Reich konnte für die SGH IV ein Einzel für sich entscheiden, alle anderen Matches fielen zugunsten der Ellenbacher aus; dies bedeutete das 3:7 in der Endabrechnung.

n 1. Kreisklasse, Jugend: SGH Jugend - BSC Einhausen II 6:4

Revanche geglückt: Nach dem unglücklichen Aus im Pokalhalbfinale gelang der SGH-Jugendmannschaft mit Jonas Huber, Pascal Slager und Jannis Ihrig im Heimspiel gegen den Tabellenführer BSC Einhausen ein knapper 6:4-Erfolg. Durch diesen unerwarteten Sieg verbesserten sich die Hüttenfelder auf den dritten Rang der 1. Jugend-Kreisklasse.

n 2. Kreisklasse, Schüler A: TSK Rimbach III - SGH Schüler A 9:1

Nach zuletzt vier Siegen in Serie kassierten die A-Schüler mit Erdem Kuzu, Erdem Keßler, Dominik Slager und Leon Melzer ihre erste Niederlage im neuen Jahr. Beim 1:9 in Rimbach holte Leon Melzer den Ehrenpunkt für die Hüttenfelder, die drei Spieltage vor Saisonende einen guten vierten Rang in der Tabelle der 2. Schüler-Kreisklasse belegen. ron