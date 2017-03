SGL freut sich auf Heimspiel

Lampertheim. Am Samstag genießen die Lampertheimer Zweitligakegler endlich mal wieder Heimrecht. In der Begegnung gegen den Tabellenneunten, Mainz-Essenheim, wollen die Lampertheimer die Niederlage aus der Vorrunde wettmachen. Damals wurden die Spargelstädter von den Essenheimern kalt erwischt. Diesmal ist die SGL entsprechend vorgewarnt und wird die Gäste nicht unterschätzen. Wenn die Spargelstädter an ihrem Ziel, dem Relegationsplatz, festhalten, ist allerdings nichts anderes als ein Sieg erlaubt.

Die Gäste haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun und können in der Biedensandhalle frei aufspielen, was sie sicherlich nicht ungefährlicher macht. So ist es also an der SG, dafür zu sorgen, eine ordentliche Leistung auf die Bahnen zu bringen, um die Gegner von Beginn an auf Distanz zu halten. Holger Thiemig rückt für Peter Suppes in die Mannschaft, die zudem mit Kevin Günderoth, Bernd Günderoth, Steffen Back, Patrik Strech und Niklas Schulz antreten möchte. Die Partie beginnt um 13 Uhr. Im Anschluss spielt das Landesligateam der SG gegen Blau-Weiß Mörlenbach. zg