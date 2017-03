SGL ist gewarnt

Lampertheim. Am Samstag treten die Kegler der SG Lampertheim in der 2. Bundesliga Mitte beim Tabellenzehnten Grünstadt an. Schaut man auf die Tabelle, scheint dies eine klare Sache für den ambitionierten Aufsteiger zu sein, der es mit drei Siegen aus den vergangenen drei Partien der Saison in der eigenen Hand hat, zumindest an der Relegation zur Bundesliga teilzunehmen. Die Spargelstädter tun allerdings gut daran, die Gastgeber aus der Pfalz nicht zu unterschätzen.

Am vergangenen Wochenende landeten die Grünstädter einen fulminanten Erfolg gegen den direkten Verfolger und Widersacher der SG Lampertheim, den SKC Mehlingen. Da die Pfälzer mit den Abstiegsrängen nichts mehr zu tun haben, können sie befreit aufspielen, was sie mit den 5727 Holz gegen Mehlingen zeigten. Aus den genannten Gründen warnen die Verantwortlichen der Lampertheimer Kegler davor, die kommende Partie und den Gegner zu unterschätzen.

Um 11 Uhr geht es los

Die Mannschaft wird durch die Hereinnahme von Peter Suppes auf einer Position verändert werden. Zudem profitiert der Tabellenzweite vom spielfreien Wochenende der zweiten Garnitur, so dass mit Thomas Geyer und Bernd Günderoth zwei starke Ersatzspieler mit dabei sind. Holger Thiemig, Kevin Günderoth, Steffen Back, Niklas Schulz und Patrik Strech komplettieren die Mannschaft, die am Samstag ab 11 Uhr in Grünstadt antritt. Bei einem Sieg würden die Lampertheimer weiterhin zwei Punkte vor den Verfolgern Mehlingen und Hainhausen-Rodgau rangieren und den Tabellenführer Haibach weiter unter Druck setzen. zg