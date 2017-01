Lampertheim. Die Frauenbeauftragte der Stadt Lampertheim, Sonja Niederhöfer, bietet gemeinsam mit den Verantwortlichen des Taekwondo-Vereins Black Tigers Lampertheim ein Schnuppertraining in Selbstverteidigung für Frauen an.

Das Probetraining findet am Freitag, 20., und Freitag, 27. Januar, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr in der Altrheinhalle an der Biedensandstraße statt. Die Teilnehmerinnen erhalten einen Einblick in die Selbstverteidigung und lernen erste Möglichkeiten kennen, wie sie sich besser zur Wehr setzen können. Falls nach diesen Schnupperterminen genügend Interesse besteht, könnte der Verein eine reine Frauentrainingsgruppe anbieten.

Das Schnuppertraining ist kostenlos, für die bessere Planung ist aber eine verbindliche Anmeldung erwünscht: telefonisch unter 06206/935-301 oder per E-Mail an s.niederhoefer@lampertheim.de. swa