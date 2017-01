Sieg und Niederlage der HSG

HOFHEIM. Im ersten Pflichtspiel 2017 unterlag die weibliche Handball-E-Jugend der HSG Ried den Gästen der SG Egelsbach mit 11:19-Toren. Damit vermochten die Gastgeberinnen ihren Sieg aus dem Hinspiel nicht zu wiederholen. Die HSG fand nur schwer ins Spiel. Egelsbach zog früh davon, doch bis zum Seitenwechsel konnten sich die Schützlinge von Trainerin Ariane Jordan auf 7:10 herankämpfen.

Nach der Pause das gleiche Bild. Der Gegner hatte eine gute Taktik und war sehr schnell auf den Beinen. Am Ende fiel das Ergebnis einige Treffer zu hoch aus. "So groß war der Unterschied nicht", so Ariane Jordan.

Es spielten Johanna Singer, Fiona Heß (1 Tor), Anna Degen (1), Joy M. Siakam, Leonie Diesterweg, Florine Jordan (2), Marie Kreischer, Leandra Plonka, Annika Müller (1), Samira Bernschein (6).

TSV Pfungstadt bezwungen

Mit 11:9 bezwang die weibliche D-Jugend den TSV Pfungstadt und schaffte nach der Überraschung in Eberstadt den zweiten Sieg in Serie. Mit nunmehr sechs Punkten verbesserte sich die Mannschaft von Andrea Zimmermann und Frank Herbert auf den sechsten von acht Tabellenplätzen.

Allerdings taten sich die Gastgeber weitaus schwerer als beim ersten Saisonsieg in Pfungstadt. Schwache Abschlüsse sorgten dafür, dass sich die Gastgeberinnen nie so recht absetzen konnten.

Auch zur Pause war beim 6:4 noch längst keine Vorentscheidung gefallen. Die Gäste hielten auch im zweiten Durchgang dagegen, profitierten dabei allerdings immer wieder von den Fehlern der HSG im Angriff. Dagegen konnten sich die Riedhandballerinnen auf ihre Deckungsleistung verlassen. Mit hoher Einsatzbereitschaft verteidigten die HSG-Mädchen den knappen Vorsprung bis zum Ende. fh