Sieg und Niederlage in Lokalderbys

Die Jugendmannschaft der SGH mit Jonas Huber, Jannis Ihrig und Pascal Ihrig (v. l.) siegte im Lokalderby beim Nachwuchs des TTC Lampertheim mit 8:2. © ron

Hüttenfeld. Zwei Lokalderbys standen für die Tischtennisspieler der SG Hüttenfeld am jüngsten Spieltag auf dem Programm. Während die vierte Herrenmannschaft gegen den TTC Lampertheim mit 3:7 das Nachsehen hatte, gelang dem Jugendteam ein 8:2-Erfolg beim Nachwuchs der Kernstädter. Erfolgreich waren auch die ersten drei Herrenmannschaften, die alle ihre Spiele für sich entscheiden konnten, während die SGH V ihr Match gegen die TuS Zwingenberg mit 0:7 verlor. Bei den Schülern fiel die Bilanz mit zwei Siegen und einer Niederlage ebenfalls positiv aus.

Bezirksklasse, Gr. 1: TTC Hornbach I - SGH I 4:9.

Im Duell mit ihrem Dauerkonkurrenten, dem TTC Hornbach, gelang der ersten Herrenmannschaft mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln ein Blitzstart in die Partie, der durch die Einzelsiege von Gwen Steier, Volker Berg, Malte Böck, Matthias Thomas und Markus Weimer zu einem 7:2 ausgebaut wurde. In den Einzeln konnten die Hornbacher noch einmal verkürzen, doch Volker und Frank Berg brachten den Hüttenfelder Sieg unter Dach und Fach. Alle vier Matches, die in den fünften Gewinnsatz gingen, fielen an die SGH. Mit einem Punkteverhältnis von 20:6 Zählern stehen die Grün-Weißen aktuell auf dem zweiten Rang in der Bezirksklasse und haben gute Karten, am Saisonende den Relegationsplatz zu erreichen.

2. Kreisklasse, West: SGH II - TGV Rosengarten I 9:0.

Einen 9:0-Erfolg und damit den elften Sieg im elften Saisonspiel fuhr die SGH II im Duell mit dem Tabellenvorletzten aus Rosengarten ein. Insbesondere Ersatzmann Jonas Richter überzeugte bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison für die zweite Herrenmannschaft und gewann das Doppel an der Seite von Bernd Hofmann sowie sein Einzel mit 3:0-Sätzen. Mit vier Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten steht der Meisterschaftsfavorit weiterhin einsam an der Tabellenspitze in der 2. Kreisklasse (West).

3. Kreisklasse, Pokal: SG Mitlechtern IV - SGH III 0:4.

Neben der zweiten Herrenmannschaft hat sich auch die SGH III für die Pokalendrunde am Samstag, 25. Februar, in Groß-Rohrheim qualifiziert. Tim Koch, Florian Günther und Martin Woschnitza ließen im Viertelfinale ihren Kontrahenten des SG Mitlechtern keine Chance und stürmten mit 4:0 in das Halbfinale des Kreispokals.

3. Kreisklasse, Mitte: TTC Lampertheim VI - SGH IV 7:3.

Die kleine Siegesserie der SGH IV ist beendet: Trotz eines optimalen Starts mit zwei Doppelerfolgen von Stefan Bracklow/Jürgen Wetzel und Friedhelm Ehret/Jakob Zintel kassierten die Grün-Weißen im Lokalderby gegen den TTC Lampertheim eine 3:7-Niederlage.

3. Kreisklasse, West: SGH V - TuS Zwingenberg II 0:7.

Die fünfte Herrenmannschaft, die sich weitgehend aus Anfängern im Tischtennissport rekrutiert, hatte den Tabellenzweiten aus Zwingenberg zu Gast. Um möglichst vielen seiner Spieler Einsatzzeiten zu geben, entschied sich der Hüttenfelder Kapitän Johannes Daenschel für eine Mannschaftsaufstellung mit sechs Spielern. Das 0:7 fiel deutlich aus, in zwei Spielen bestanden gute Chancen auf einen Punktegewinn: Ramin Gerber und Jugendspieler Pascal Slager hatten gegen ihre Gegner jeweils erst im Entscheidungssatz knapp das Nachsehen.

1. Kreisklasse, Jugend: TTC Lampertheim II - SGH Jugend 2:8.

Nach einer knappen 4:6-Niederlage in der Hinrunde ging das Jugendteam im zweiten Lokalderby als Sieger von den Tischen. Jonas Huber, Pascal Slager und Jannis Ihrig gewannen das Spiel gegen die Kernstädter mit 8:2 und verbesserten sich auf den zweiten Platz der 1. Kreisklasse.

2. Kreisklasse, Schüler A: SGH Schüler A - TTC Bensheim I 8:2.

Mit ihrem vierten Erfolg in Folge verteidigten die A-Schüler um Lukas Bach, Erdem Kuzu, Erick Keßler und Dominik Slager den dritten Tabellenplatz in der 2. Kreisklasse. Bei ihrem Heimspiel gegen den Nachwuchs des TTC Bensheim ließen die jungen Hüttenfelder nur zwei Gegenpunkte zu. Eine optimale Bilanz erspielten sich Erdem Kuzu und Erick Keßler mit jeweils zwei Einzelsiegen und einem gemeinsamen Doppelerfolg.

Kreisliga, Schüler B/C: SV Kirschhausen I - SGH Schülerinnen B 7:3.

Nach dem 9:1-Sieg in der Vorwoche mussten sich die SGH-Schülerinnen mit Pia Hördt, Nicole Schek und Elizabeth Hermann beim Tabellenzweiten mit 3:7 geschlagen geben. Trotz der Niederlage steht das Team weiterhin auf dem fünften Rang im Tabellenmittelfeld.

Kreisliga, Schüler B/C: SGH Schüler B - TTC Groß-Rohrheim 10:0.

Eine Verteidigung der Tabellenführung gelang den B-Schülern im Duell mit dem Nachwuchs des TTC Groß-Rohrheim: Leon Melzer, Anthony Daenschel und Tim Gerhardt ließen ihren Gegnern keine Chance und setzten sich mit 10:0 durch. ron