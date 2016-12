Silvesterlauf in Startlöchern

Hofheim. Der Supermarathon Club Annabelle bietet am Samstag, 31. Dezember, seinen 14. Hofheimer Silvesterlauf an. Gestartet wird um 10 Uhr im Sportpark.

Anmeldungen werden an diesem Tag ab 9.30 Uhr im Vereinsheim des FV entgegen genommen, auf eine Startgebühr wird ausdrücklich verzichtet. Strecken über fünf und zehn Kilometer rund um Hofheim auf befestigten Wegen können wahlweise in Anspruch genommen werden. Ein Zwischenstopp mit wärmenden Getränken wird angeboten, dazu eine große Tombola und Duschmöglichkeiten.

Anschließend Verköstigung

Auch der Gastronom des FVH-Vereinsheimes wird die Veranstaltung unterstützen und will für eine gelungene Verköstigung nach dem Lauf-event sorgen. Der Lauf findet bei jeder Witterung statt, teilen die Veranstalter mit. Neben einer Startgebühr wird auch auf eine Zeitnahme verzichtet, um ein stressfreies Laufen am Jahresende zu ermöglichen. Trotz der vielen Angebote an diesem Tag in den Nachbargemeinden freuen sich die Organisatoren auf möglichst viele Teilnehmer. fh