Sitzung wird fortgesetzt

Lampertheim. Nach eineinhalbstündigem Aktenstudium hat sich der Akteneinsichts-Ausschuss am Dienstagabend auf den 14. März vertagt. Das Gremium war erstmals zusammengetreten, um Einblick in Dokumente und Protokolle zu erhalten, die Licht werfen sollen auf einen Vorgang im Magistrat. Dieser handelte von der Zuteilung einer Sparkassen-Spende an die Lampertheimer Lebenshilfe (wir berichteten).

Laut dem Ausschussvorsitzenden Thomas Bittner (FDP) haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, dem die Aktenprüfung übertragen wurde, drei der sechs Ordner durchgesehen. Dies habe sich als zeitaufwendig erwiesen, da der Umfang der Dokumente bis zur Vereinsgründung der Lebenshilfe vor 50 Jahren zurückreiche.

Wie berichtet, haben die Grünen die Einberufung eines Akteneinsichts-Ausschusses gefordert, da ihnen der Spenden-Vorgang im Magistrat nicht nachvollziehbar erschien. Die Entscheidung war vom Stadtparlament seinerzeit bei Enthaltungen von SPD und FDP gefasst worden. Ein Akteneinsichts-Ausschuss ist laut Hessischer Gemeindeordnung ein Gremium, das eine parlamentarische Kontrollfunktion über den nichtöffentlich tagenden Gemeindevorstand ausübt. urs