So vielseitig kann Schule sein

Hüttenfeld. "Wohin nach dem Besuch der Grundschule", fragen sich jedes Jahr viele Eltern, deren Kinder die vierte Klasse besuchen. Im Litauischen Gymnasium Hüttenfeld bekamen am Samstag zahlreiche Schüler und Eltern Informationen für den weiterführenden Schulweg, speziell am Litauischen Gymnasium.

Das Gymnasium in Hüttenfeld öffnete seine Türen für interessierte Eltern, und viele Erziehungsberechtigte nutzten das Angebot und schauten sich mit ihren Kindern im Hüttenfelder Schloss um. In Workshops konnten die Kinder malen, basteln, spielen und experimentieren. Die Präsentationen und Aktionen hatten nicht nur die Lehrer vorbereitet, sondern auch die aktuellen Gymnasiasten. Die wiederum begrüßten die möglichen künftigen Fünftklässler und luden zu gemeinsamen Aktionen ein.

Feierlich ging es im Schlosssaal zu. Dort wurden die Gäste mit einem umfangreichen Programm, mit Musik- und Tanzdarbietungen begrüßt. Die Ausgestaltung übernahmen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen und unterschiedliche Formationen. Schulleiterin Janina Vaitkien stellte das Lehrerkollegium vor und erläuterte das vielseitige Schulleben sowie das breite Spektrum an freiwilligen Angeboten und Arbeitsgemeinschaften.

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Judith Hörl und ihr Stellvertreter Volker Irrgang freuten sich über den großen Zustrom. Die Elternvertreter und Gernot Diehlmann, Vorsitzender des Fördervereins, standen nach der Eröffnung den interessierten Eltern in der Cafeteria des Internatssaales Rede und Antwort. "Dieses Angebot haben sehr viele Eltern genutzt", berichtete die Elternbeiratsvorsitzende. Einige Eltern fragten nach der Klassenstärke im Litauischen Gymnasium. "Das kann mit einer geringeren Klassenstärke als in anderen Schulen punkten", betonte Hörl. Nicht zu vergessen sei auch die schöne Außenanlage mit Park. "Außerdem sind in den vergangenen Jahren allerhand wichtige Neuerungen geschaffen worden, wie beispielsweise der IT-Raum."

Großes Staunen

Sehr gut besucht waren die Workshops für die neuen Schüler. Mittelstufenleiterin Andrea Günther bot mit ihrer Klasse Bastelaktionen an. Um mit den Neuankömmlingen ins Gespräch zu kommen, fragte sie nach ihrem Namen und in welche Schule sie gehen. Kasparas (11) und Erion (9) kennen sich aus der Pestalozzischule. "Ich bin schon für das Litauische Gymnasium angemeldet", verkündete Kasparas. Großes Staunen machte sich unter den Mädchen und Jungen im Naturwissenschaftlichen Raum breit. "Wir sind Alchimisten auf der Spur und stellen Goldmünzen her", erklärte Chemielehrer Dr. Holger Schäfer geheimnisvoll. Nico, Laurens und Christian zogen sich weiße Kittel an und verwandelten sich in kleine Forscher.

Sogenannte Stressbälle stellten die Neuntklässler Janine, Kitjara und Viktoria her. Kunstlehrerin Aina Janulionien erklärte den Besuchern die ausgestellten Kunstwerke von Gymnasiasten und bot das Gestalten von Postkarten mit Acrylfarben an. "Wir haben im IT-Raum 22 Laptops", erläuterte der Informatik-AG-Leiter Robertas Lendraitis. Sechstklässler Hendrik nutzte den Vormittag, um mit seinen Klassenkameraden Computerspiele für Kinder vorzuführen.

"Heute nähen die Mädchen das, auf was sie Lust haben", sagte die Lehrerin Angela Allahyar-Parsa. Hübsche bunte Stoffe lagen im Raum der Kreativ-AG bereit, aus denen Sechstklässlerinnen Täschchen an den Nähmaschinen fertigten. "Die AGs werden vom Förderverein unterstützt", erklärte die Lehrerin.

Waffelbäcker aus der siebten Klasse versüßten den Besuchern den Vormittag. Und auch etliche Eltern hatten gebacken. Den Kuchen verkauften Mitglieder der Schülerfirma und der Schulbrücke. "Der Spendenerlös kommt beiden Institutionen zugute", erklärten die Gymnasiastinnen Anna Diehlmann und Amy Gergenreder. Besichtigungen und Führungen durch die Gebäude und das Internat rundeten das Programm ab.