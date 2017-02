Solarjalousie bringt Schülern den Sieg

Lampertheim. "Jugend forscht" will junge Menschen für die Naturwissenschaft begeistern, sie bei ihrer beruflichen Orientierung unterstützen und nicht zuletzt die Innovationskraft erwecken, um sie in die richtige Bahn zu leiten. Deshalb beteiligt sich auch das Lessing-Gymnasium regelmäßig daran. Zur Vorstellung der Gewinner des ersten und zweiten Preises in der Sparte Technik beim Regionalentscheid Bergstraße hatte das Gymnasium nun zum Pressegespräch geladen.

Die Gruppe um Tom Götz, Moritz Neumann und Kai Dinges, betreut von ihren Lehrern Marco Knecht und Andreas Held, stellten als Gewinner des ersten Preises ihr Projekt einer Solarjalousie vor. Warum nicht im Zeichen der Nutzung erneuerbarer Energie über weitere ungenutzte Ressourcen nachdenken? - das war ihre Fragestellung.

Im Auge hatten sie dabei Hochhäuser mit ihren fast durchgehenden Glasfassaden, die bei Tag durch Jalousien beschattet werden müssen. Die Lamellen könnte man dann als Träger von Solarzellen verwenden, um Strom zu erzeugen und zu speichern. In einem aufwendigen Modell wurde die Idee umgesetzt und mit einer Lampe funktional vorgeführt. Viel Arbeit steckt in dem Modell: Der Aufwand für Bau und Dokumentation betrug etwa 100 Stunden. Unterstützt wurden sie von der Firma Rechner-Sensor. Am 15. und 16. März findet in Darmstadt der Landeswettbewerb statt, für den sie sich qualifiziert haben.

Mobile Flussturbine

Auch die zweiten Preisträger Daniel Dux, Florian Geister und Michael Ewig, ebenso betreut von Lehrer Marco Knecht, beschäftigten sich mit der Energiegewinnung. Sie dachten vordergründig an Stromversorgung und Licht bei Veranstaltungen oder Grillpartys in Reichweite von Bächen oder Flussufern und entschieden sich für eine mobile Flussturbine. Unter einer Plattform wurden zwei Schwimmpontons befestigt, das Antriebsflügelrad liegt im Wasser und wird von der Strömung angetrieben. Über Flachriemen erfolgt die Drehbewegung auf eine Turbine, welche mit der gesamten elektronischen Steuerung auf der Plattform befestigt ist. Auch hier gehörte eine aufwendige Dokumentation mit Versuchs-und Messreihen dazu. Die Firma KSB in Frankenthal gab technische Hilfestellung.

Einen Anerkennungspreis erhielten auch die Betreuer für ihr Engagement. Die Rektorin Silke Weimar-Ekdur gratulierte abschließend den Preisträgern: "Wir fiebern alle mit, wenn die Entscheidung über die Preisvergabe fällt". sto