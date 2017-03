Solidarität mit leidenden Frauen auf den Philippinen

Hofheim. Den Weltgebetstag der Frauen feierten die Hofheimer Christen in der Friedenskirche. Am Beispiel der Philippinen wurde zum Nachdenken über Gerechtigkeit angeregt, stand die Fragestellung "Was ist denn fair?" im Mittelpunkt. Denn die meisten der rund 100 Millionen Einwohner des südostasiatischen Inselstaates profitieren keineswegs vom Wirtschaftswachstum. Wenige Großgrundbesitzer haben nach wie vor das Sagen, die Masse an Kleinbauern besitzt kein eigenes Land.

Viele zieht es daher in die Metropolregion Manila, knapp zwei Millionen Menschen wandern jährlich ins Ausland ab, um mit ihren Überweisungen ihren Familien das Überleben zu sichern. Verdeutlicht wurde, dass speziell die Frauen mit ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, körperlicher und sexueller Gewalt einen hohen Preis zahlen.

Drei fiktive Frauen kamen beim Weltgebetstag mit Merlyn, Celia und Editha zu Wort, deren Geschichten auf wahren Begebenheiten beruhen. Letztendlich soll der Weltgebetstag der philippinischen Christinnen zum Einsatz für eine gerechtere Welt ermutigen. Die eingesammelte Kollekte in Höhe von 562 Euro ist für die weltweite Unterstützung von Frauen- und Mädchenprojekten bestimmt, darunter acht Partnerorganisationen auf den Philippinen, die sich für politische und gesellschaftliche Beteiligung sowie die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder engagieren.

Die Lieder wurden von einer Musikgruppe unterstützt, in der Irmgard Bayer (Trommel, Konga), Anja Stumpf (Klavier), Marina Schnell (Querflöte), Alycia Lee (Querflöte) und Stefanie Bittmann (Percussion) mitwirkten. In Hofheim beteiligten sich Christel Lottermann, Marion Jakob und Annette Gutbier als Angehörige der evangelischen Kirchengemeinde sowie Angelika Keil, Andrea Bamberg und Rosemarie Mader (alle katholische Pfarrei) an der Vorbereitung und Durchführung des Gottesdienstes.

Im Anschluss wurde von vielen die Möglichkeit des Beisammenseins im Hofheimer Gemeindehaus genutzt. Der zur Verfügung gestellte Kuchen stammte von den Frauengruppen. fh