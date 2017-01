Souveräner Auswärtssieg

Lampertheim. In der zweiten Bundesliga Nord sicherten sich die Kegler der SG Lampertheim mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung beide zu vergebenden Punkte in Kelsterbach und verteidigten ihren zweiten Tabellenplatz. Mehr noch, nach der überraschenden Niederlage des Tabellenführers Haibach rutscht das gesamte Führungsquartett in der Bundesliga wieder näher zusammen.

In Kelsterbach zeichnete sich zwar eine spannende Begegnung ab, doch die Spargelstädter kamen nie ernsthaft in Gefahr. Kevin Günderoth spielte an diesem Tag wieder einmal mit Licht und Schatten, doch am Ende fing er sich wieder und konnte mit seinen 908 Punkten 18 Zähler gegen Gastkegler Jammer gutmachen. Holger Thiemig zog gewohnt stark seine Bahnen und bot mit vier ausgeglichenen Durchgängen und einer Gesamtholzzahl von 941 eine starke Partie. Gegen den Tagesbesten der Gastgeber ließ er nur ein Minus von vier Holz zu. Steffen Back war mit 956 Holz die Tagesbestleistung vorbehalten. Er nahm Maximillian Seib (914) insgesamt 42 Zähler ab, was zur Halbzeit der Begegnung zu einem Vorsprung von 56 Punkten führte.

Sowohl Patrik Strech (884) als auch Niklas Schulz (895) fanden auf den schweren Bahnen in Kelsterbach nicht den gewohnten Weg. Jedoch konnten die Gastgeber die sich ihnen bietenden Chancen nicht nutzen. Zwar gab Schulz 51 Zähler ab, doch der Gegenspieler von Strech fand an diesem Tag überhaupt nicht zu seinem Spiel. Auch die Einwechslung von Elio Leone verpuffte, und so konnte der Lampertheimer 61 Punkte mehr erspielen. Thomas Geyer, der immer mehr zum Leistungsgaranten in der Mannschaft wird, war es vorbehalten, mit seiner tadellosen Leistung (946) das stärkste Ergebnis im zweiten Spielabschnitt zu erzielen. Mit 5530 erkegelte man zwar kein Superresultat, aber nahm die beiden Punkte sicher mit in die Spargelstadt. In der kommenden Woche haben die Bundesligisten Pause. Am 4. Februar wird mit der Partie gegen Nauheim die entscheidende Spielzeit beginnen. zg