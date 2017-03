Sozialdemokraten sehen sich „auf einem guten Weg“

Karl Heinz Berg, SPD-Vorsitzender und Ortsvorsteher in Hüttenfeld. © zg

Hüttenfeld. Bei der Mitgliederversammlung der SPD Hüttenfeld konnte Vorsitzender Karl Heinz Berg das vergangene Jahr aus Sicht der Hüttenfelder SPD zufrieden bilanzieren: "Bei der Kommunalwahl konnten wir unsere absolute Mehrheit in Hüttenfeld verteidigen und sind im Ortsbeirat mit fünf Personen vertreten. Damit sind wir sehr zufrieden", so Berg, der vor einem Jahr als Ortsvorsteher wiedergewählt wurde.

Die SPD sieht Hüttenfeld "auf einem guten Weg." Im vergangenen Jahr konnten neben dem neuen Vorplatz am Bürgerhaus auch eine neue Tür und ein neues Vordach ihrer Bestimmung übergeben werden. "Eine besondere Herausforderung war das Hüttenfelder Dorflädchen, das eine neue Heimat brauchte. Hierbei konnten wir uns als SPD gemeinsam mit dem Ersten Stadtrat Jens Klingler am Ende erfolgreich dafür einsetzen, dass das Lädchen nun im Bürgerhaus untergebracht ist", freute sich Berg.

Freude auf neuen Platz

Ebenso positiv entwickelt sich das Neubaugebiet "Am Landgraben". Besonders stolz konnte Berg vermelden, dass die Stadtverwaltung die Neugestaltung des Kerweplatzes im Frühsommer in Angriff nehmen möchte: "Damit wäre der Platz zur Kerwe fertiggestellt." Parallel dazu hat die Telekom den Breitbandausbau für Hüttenfeld angekündigt, dank 50 000 Euro Fördergelder der Bundesregierung sollen nun auch die letzten "weißen Flecken" geschlossen werden.

Der ebenso anwesende Fraktionsvorsitzende der SPD im Lampertheimer Stadtparlament, Marius Schmidt, dankte den Genossen in Hüttenfeld für deren Engagement. Die Planungen für das weitere Jahr sehen vor, dass am 7. August die Sommertour der SPD in Hüttenfeld Station macht, im Mai will der Ortsbezirk im Rahmen der Mitgliederwerbeaktion "Farbe bekennen" zu einem Bouleturnier einladen. Vorstandswahlen standen bei den Hüttenfelder Sozialdemokraten nicht auf der Tagesordnung, so dass Berg die Versammlung zügig schließen konnte. zg