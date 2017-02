Spannende Reise durch die Welt der Kunst

Lampertheim. Kunstinteressierte, die eine spannende Reise durch Malerei und Zeichnung unternehmen möchten, sind im Haus am Römer richtig. Dort stellt ein kreatives Team regionaler Hobbykünstler aus. Der Betrachter wird von der Vielseitigkeit der Amateure überrascht sein. Neben Aquarellen hängen Malereien in Acryl und Öl sowie Bleistiftzeichnungen. Zu sehen sind Landschaftsmalereien, Figurenbilder und akkurat gezeichnete Alltagsgegenstände.

Neun Kursteilnehmer der Volkshochschule (vhs) haben diese 30 Werke geschaffen. Die vhs hatte die Idee für diese Gruppenausstellung. Sie trägt den Titel "Strich, Fläche, Bild". "Es ist die 54. Ausstellung der Veranstaltungsreihe Bildkultur", erklärte Gabi Wesp vom Fachbereich Kultur. Auf den hellen und großzügigen Flächen der Galerie im Haus am Römer kämen die Kunstwerke besonders gut zur Geltung.

Fotomotive als Inspiration

Christian Schurad, Grafikdesigner und Illustrator, ist der Dozent des vhs-Kurses. Bei ihm im Donnerstagkurs können sich die Kunstschaffenden weiterentwickeln und realistische oder abstrakte Wege gehen. "Der Kurs ist für Anfänger, Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger", sagte Schurad im Pressegespräch. Die Bildideen holen sich die Maler oftmals von Fotomotiven, die der Dozent auslegt. Besonders zu Beginn des Kurses könnten so die Akteure die Bildkomposition und Farbwahl beobachten.

In den Kursen arbeiteten die Teilnehmer in unterschiedlichen Stilarten. Eine solche Vielfalt in den verschiedenen Bereichen und Techniken zu schaffen, sei abwechslungsreich für alle Beteiligten, resümierte Christian Schurad. Der freischaffende Künstler erklärte die Arbeitsschritte anhand der "Königsdisziplin Aquarellmalerei". Aquarellfarbe sei ein reizvolles, aber auch tückisches Medium, so Schurad. Sitze ein Pinselstrich auf dem Blatt, dann sei das endgültig. Deshalb sei aller Anfang schwer und Übung vonnöten. Zu den Vorzügen der Aquarellfarbe gehörten Transparenz und Frische. Die Amateurmaler besäßen nun schon ein Gespür für Aquarellfarben und deren Wirkung.

Das Ergebnis sind stimmungsvolle Werke. Einige Malerinnen haben sich von den Jahreszeiten inspirieren lassen. Strahlende Aquarellbilder stellen Liesel Olschowsky, Lilli List, Ilse Klingler, Isabella McDaniel, Gudrun Dörr und Marita Klaus aus. Ihre Bleistiftzeichnungen zeigt Alexandra Gölz und Walburga Kandler Frauenbildnisse in Acryl.

Der Einhausener Matthias Mohr hat nach eigenen Angaben erst vor zwei Jahren angefangen zu malen. Nun präsentiert er zwei Bilder - Öl auf Leinwand -, auf denen Ballerinas zu sehen sind. Eine Tänzerin verharrt in der Pose eines klassischen Tanzes und die andere Tänzerin schwebt über die Bühne. Es ist ein Traum von Ästhetik. Zugleich bringt der Maler zum Ausdruck, wie sehr das klassische Ballett auch Leistungssport ist.

Gerade das breite Spektrum der Malereien und Zeichnungen der vhs-Teilnehmer ergibt eine spannende und zugleich entspannende Wahrnehmungsreise. Es gebe viele Menschen, die gar nicht wüssten, wo ihre Talente liegen oder, dass sie überhaupt ein Talent haben, betonte Schurad. Deshalb empfahl er Interessenten: "Vorbeikommen und reinschauen."