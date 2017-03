Spannung bei Minigolfspielen im Schwarzlicht

Dunkle Umgebung und bunte Lichtstrahlen: Nicht nur dieser Junge in Hannover ist davon begeistert. Auch Lampertheimer Jugendliche können sich in den Schulferien beim Lasertag und im Gleamgolf probieren.

Lampertheim. Wie Trendscouts sind die Mitarbeiter der Jugendförderung im Vorfeld der Schulferien unterwegs. Welche neuartigen Freizeitangebote gibt es in der Region? Welche Aktivitäten könnten die Jugendlichen begeistern? Diese Fragen stellen sich die Betreuer immer wieder, wenn sie die "Auf-und-davon-Tage" für Jugendliche ab zwölf Jahren planen.

"Wir starten Umfragen über Facebook und hören in vielen persönlichen Gesprächen genau hin", erklärt Marcel Getrost, pädagogische Fachkraft bei der Jugendförderung, dem "Südhessen Morgen". Was spannend wirkt, hat die Chance, ins Programm aufgenommen zu werden. In den Osterferien gehören Minigolf im Schwarzlicht und ein Kampfsportkurs zu den Neuheiten. Es sei aber auch wichtig, Entspannendes zu bieten. "Und wir wollen das Jugendcafé Zehntscheune (JUZ) als Treffpunkt einbinden, das derzeit recht gut besucht wird", betont Getrost. Dort beginnen daher auch alle Aktivitäten

Freitag, 31. März, 16 bis 22 Uhr: Mit einer Runde Billard oder Tischkicker im JUZ fängt das Programm in den Osterferien an. Am frühen Abend wird gegrillt und es gibt selbst gemachte Burger. Zu taschengeldfreundlichen Preisen sind auch kleine Snacks und Getränke zu bekommen. Die Jugendlichen dürfen sich aber auch eigene Verpflegung mitbringen. Nach dem Essen kann der Abend mit einem Airhockeymatch oder einer Runde Mariokart auf der Nintendo Wii ausklingen.

Anmeldungen Anmeldungen zu den Auf-und-davon Tagen in den Osterferien sind erforderlich und werden ab jetzt im Rathaus-Service oder in der Außenstelle Hofheim entgegengenommen. Treffpunkt für alle Veranstaltungen ist das Jugendcafé Zehntscheune (Römerstraße 51). Weitere Informationen gibt es bei der Jugendförderung unter der Telefonnummer 06206/95 17 54 oder per Mail an Jugendfoerderung@lampertheim.de. off

Montag, 3. April, 16.45 bis 20 Uhr: Zum Minigolf im Schwarzlicht geht es nach Mannheim. Das Gleamgolf ist eine Art Indoor-Minigolf. In der Quadratestadt warten 16 spannende Bahnen, aufgeteilt in drei Themenwelten. Gespielt wird im Schwarzlicht und mit einer 3D-Brille, um in die atemberaubende Kulisse einzutauchen, wie die Veranstalter versprechen. Die Kosten: zehn Euro.

Dienstag, 4. April, 15 bis 20 Uhr: Die Jugendlichen können eine entspannte Zeit im Jugendcafé verbringen. Am Abend gibt es kostenlos frisch gegrillte Bratwürstchen.

Donnerstag, 6. April, 14.30 bis 17.30 Uhr: Lasertag in Oftersheim steht auf dem Programm. Bei dieser Trendsportart sind Teamfähigkeit und Geschick gefragt. Beides können die Lampertheimer Jugendlichen bei diesem Ausflug unter Beweis stellen. Er kostet 15 Euro.

Freitag, 7. April, 16 bis 22 Uhr: Der Jugendbeirat lädt zu "Grill & Chill" im JUZ ein. Dabei wird Pizza selbst gemacht und nach Wunsch belegt.

Montag, 10. April, 16.45 bis 19.30 Uhr: Unter den wachsamen Augen eines ausgebildeten Trainers können die Jugendlichen in verschiedene Kampfsportarten hineinschnuppern. Der Lampertheimer Sportler präsentiert Muay Thai (Thaiboxen), K-1, Mixed Martial Arts und Boxen. Doch nicht das Kämpfen stehe an erster Stelle, sondern der Spaß, die Disziplin und ein respektvoller Umgang, so das Team der Jugendförderung. Geboten wird ein Training, das eine Kombination aus Technik und Ausdauer bietet. Der Unkostenbeitrag liegt bei fünf Euro.

Dienstag, 11. April, ab 15 Uhr: Zum Abschluss haben die Mädchen und Jungen noch einmal die Möglichkeit, eine entspannte Zeit im Jugendcafé zu verbringen. Am Abend gibt es noch einmal gegrillte Bratwürstchen. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos.