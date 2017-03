SPD bekennt sich zu Hallenbad

Lampertheim. Aschermittwoch ist auch die Gelegenheit für politische Parteien, mit dem politischen Geg- ner abzurechnen. Schauplatz des Heringsessens bei der Lampertheimer SPD war das Vereinsheim der Naturfreunde. Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt begrüßte Ersten Stadtrat Jens Klingler ebenso wie Stadtverordnetenvorsteherin Bri- gitte Stass. Auch Hans Hahn hatte den Weg aus Hofheim nach Lampertheim gefunden.

Schmidt legte den Finger auf die vermeintlichen Wunden des politischen Gegners. Die CDU war das Hauptziel seiner Attacken. Ihr bescheinigte er einen so desolaten Zustand, dass sie Entwicklungshilfe benötige. In Bezug auf die Nutzung des leerstehenden Schillercafés habe die CDU keine konstruktive Idee. Zum sanierungsbedürftigen Hallenbad erklärte der Fraktionsvorsitzende: "Wir haben uns mit dem Koalitionspartner FDP verständigt, das Hallenbad zu erhalten. Wir werden in dieses Bad investieren und dabei sorgfältig mit den Steuergeldern umgehen", versprach Schmidt.

Auch die Bundespolitik kam nicht zu kurz. Die rechtspopulistische AfD stelle die größte Gefahr für die Demokratie dar: "Ordentliche politische Arbeit leisten ist das beste Mittel, um gegen solche Parteien zu bestehen." Die Hofheimer Büttenrednerin Heike Hildebrand hatte mit ihrem Beitrag die Lacher auf ihrer Seite. Die Begleitumstände einer Kur wurden ausführlich behandelt, wobei es immer wieder Abschweifungen in die örtlichen Belange gab.