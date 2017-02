SPD/FDP fordern neues Konzept für Schillercafé

Lampertheim. Das Schillercafé ist seit jeher Sorgenkind der Stadt. An exponierter Stelle - im Zentrum - gelegen, ist es in gewisser Weise auch ein Indikator für die gesamte innerstädtische Entwicklung. Nachdem die Stadt das Café vor einem Jahr an ein junges Ehepaar verpachtet hatte, steht es bereits seit Monaten wieder leer - ein bauliches Dokument für den guten Willen, der immer wieder an der Realität zerbricht.

Jetzt möchte die SPD/FDP-Koalition das Schillercafé einer gründlichen Untersuchung unterziehen, die das Etablissement in seinen gesamten Bezügen zum innerstädtischen Umfeld betrachtet. In den Stadtumbau, der etwa mit der Erschließungsplanung für das Areal zwischen Domgasse und Emilienstraße in Gang gekommen ist und sich auf der finanziellen Basis von Landeszuschüssen entfaltet, sollte nach Auffassung von FDP-Fraktionsmitglied Helmut Hummel auch das Schillercafé einbezogen werden. Vor raschen Entscheidungen, etwa über eine Wiederverpachtung, rät der Liberale denn auch ab.

Idee "kläglich gescheitert"

Aus seiner Sicht lässt sich für die ursprüngliche Idee, dass die Stadt ein Café an einen Betreiber verpachtet, der zugleich den Schillerplatz mit einem Kulturprogramm belebt, feststellen: "Das Konzept ist kläglich gescheitert." Keiner der Pächter habe es vermocht, den gastronomischen Betrieb mit kulturellen Akzenten zu verknüpfen. Dies auch mit Blick auf die Umsätze, die seit der Inbetriebnahme des Cafés zu wünschen übrig ließen: "Im Sommer muss der Wirt das Geld verdienen, damit er im Winter überleben kann", fasst Hummel die Problematik zusammen.

Hinzu kommt, wie der Liberale im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen" erläutert: Das Schillercafé ist stark renovierungsbedürftig. So verfüge es beispielsweise nicht über eine behindertengerechte Toilette. Die auffaltbare Fensterfront sei zudem undicht. Helmut Hummel schätzt die Sanierungskosten alleine hierfür auf mindestens eine halbe Million Euro. Dass die Stadt als Eigentümerin des Cafés diese Investitionskosten aufbringe, hält er für ausgeschlossen. Deshalb wäre aus seiner Sicht über den Verkauf an einen Betreiber nachzudenken, der das Gebäude dann auch nach eigenen Belangen renovieren beziehungsweise umbauen kann.

Einstweilen plädiert der FDP-Politiker für eine Zwischenlösung, die freilich noch gefunden werden muss. Etwa durch die Einrichtung einer Mobilitätszentrale, einer Informationsstelle für Touristen oder einem Fahrradverleih. Und dann bringt Helmut Hummel auch noch einen Gedanken zur Sprache, den er und seine Parteifreunde schon seit Jahren immer wieder belebt haben: die Fußgängerzone wenigstens einspurig für den Straßenverkehr zu öffnen.

Rückbau von Fußgängerzonen

Einige Kommunen im Kreis seien in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, ihre Fußgängerzonen in verkehrsberuhigte Bereiche umzuwandeln, um ihnen neues Leben einzuflößen. Städtebau-Experten etwa von der IHK würden den Rückbau von Fußgängerzonen mittlerweile empfehlen. Freilich weiß auch Hummel: "Wir sind in einer schwierigen Lage", denn die Kaufkraftverluste hätten die Lampertheimer Innenstadt bereits stark geschwächt.

Trotz der Komplexität der Problematik behauptet der Kommunalpolitiker: "Wir kommen an solchen Fragestellungen nicht vorbei. Wenn nichts gemacht wird, dann stirbt unsere Innenstadt weiter vor sich hin." Die Koalitionäre wollen deshalb mit Einzelanträgen Bewegung in die Innenstadt bringen. Für die kommende Stadtverordnetenversammlung kündigen sie einen Antrag an, der eine Kosten-Nutzen-Analyse für das Schillercafé fordert.

Das Gebäude soll ferner in das Konzept zum Stadtumbau integriert werden. Außerdem wird eine zweijährige städtische Nutzung, etwa durch eine Mobilitätszentrale, empfohlen. urs