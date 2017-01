SPD für Park & Ride-Platz vor Hofheimer Bahnhof

Hofheim. Für die Hofheimer Ortsbeiratssitzung, die am Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus stattfindet, liegen bereits einige Anträge und Anfragen vor.

Die Sozialdemokraten beantragen für das Gelände vor dem Bahnhof die Schaffung eines Park & Ride-Platzes mit der Errichtung eines überdachten Bushaltestellen-Häuschens unter Einbeziehung des Schulhofs der Alten Schule in der Wilhelm-Leuschner-Straße.

Eine SPD-Anfrage an die Verwaltung hat die Verlegung des Fußgängerüberwegs an der Bahnhofstraße/Ecke Steffanstraße zum Inhalt, verbunden mit der Idee, anstatt des Zebrastreifens einen ampelgeregelten Überweg einzurichten. Die zweite SPD-Anfrage geht in Richtung Sachstand sozialer Wohnungsbau.

Weitere Themen greifen die Christdemokraten in insgesamt sechs Anfragen auf. Gewünscht werden Sachstände zur geplanten Bebauung Bibliser Weg/Uhlandstraße durch die Deutsche Reihenhaus AG, der geplanten Umbauarbeiten an den beiden Bahnübergängen Bahnhhofstraße und Bibliser Weg sowie bezüglich der in den letzten Monaten durchgeführten Verkehrszählungen mit jeweiligen Ergebnissen.

CDU: Verkehr beruhigen

Eine weitere CDU-Anfrage bezieht sich auf die Realisierung der angekündigten Erneuerung der Regenwasserrinne im Wehrzollhaus vom Ende des Kurvenbereichs bis zur Bushaltestelle. Gedanken machen sich die Christdemokraten zudem über verkehrsberuhigende Maßnahmen im Wattenheimer Weg, zumal im Sommer die Kinderkrippe im Bürgerhaus eröffnet wird.

Weiterhin erwartet die CDU Unterstützung seitens der Stadtverwaltung bei der Erarbeitung eines Konzepts zu Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Bezug auf Wanderwege, Laufstrecken und Radwegen rund um Hofheim. fh