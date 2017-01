„SPD-Handschrift wieder erkennbar“

LAMPERTHEIM. Mit Sekt, Kaffee und einer Prise Politik startete die SPD Lampertheim im Alten Rathaus in das politische Jahr 2017. Ortsvereinsvorsitzender Jens Klingler, der eine Abordnung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) begrüßte, ließ das vergangene Jahr der Genossen Revue passieren: "Wir haben bei der Kommunalwahl ein starkes Ergebnis erzielt und anschließend eine stabile Koalition mit der FDP gebildet. Auch wenn sich sicher mancher gefragt hat, ob und wie das passt, können wir sagen, dass die Partnerschaft funktioniert."

Als Schwerpunkte nannte der Erste Stadtrat unter anderem die Stärkung des geförderten Wohnungsbaus. 430 000 Euro an Darlehen und Zuschüssen seien hierfür im ausgeglichenen Haushalt 2017 veranschlagt worden. In der Innenstadt gehe es voran, in der Sedanstraße konnte für die geplante bauliche Nachverdichtung zuletzt ein Schlüsselgrundstück erworben werden.

Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt machte in seiner Ansprache deutlich, dass die SPD "keine Angst vor Großprojekten" habe. Längerfristig angelegte Projekte wie die Altrheinausbaggerung, die Umsetzung des 13 Millionen Euro schweren Förderprogrammes Stadtumbau Hessen oder auch die Neuaufstellung des Stadtmarketings seien auf Initiativen der SPD und der von ihr angeführten Koalition entwickelt worden und befänden sich in Umsetzung: "2017 wird ein gutes Jahr für Lampertheim. Jahrelang mussten wir uns anhören, dass die einstige Viererkoalition wichtige Meilensteine gesetzt habe. Mittlerweile wird deutlich: Die Handschrift der SPD ist wieder erkennbar", so Schmidt.

Abschließend ehrte die SPD noch die mit der Kommunalwahl auf eigenen Wunsch aus dem Stadtparlament und dem Magistrat ausgeschiedenen Mandatsträger Peter Neuhaus, Gerd Bauer, Manfred Reipa, Wolfgang Kühn und Heinz-Dieter Schäfer. zg