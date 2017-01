Spenden „ein wahrer Segen“

Lampertheim. Dank zweier Gruppen am Lessing-Gymnasium, die sich in unterschiedlichen Bereichen engagieren, kann wieder eine Spende an das einzige staatliche Kinderkrankenhaus in Lima übergeben werden. Die Paten des LGL übergaben an den Verein "Los Amigos - Hilfe für kranke Kinder in Peru" einen symbolischen Scheck in Höhe von 700 Euro.

Um Kindern, die neu an die Schule kommen, die Eingewöhnung zu erleichtern, gibt es Paten. Bei diesen handelt es sich um Schüler der höheren Klassen, die den Fünft- und Sechstklässlern helfen, sich zu orientieren und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Ein wichtiger Baustein ist dabei die traditionelle Willkommensparty, die immer unter einem anderen Motto steht. Kuchen und andere Speisen werden dabei in der Regel von der Elternschaft gespendet.

Der Verkaufserlös fließt in die Dekoration und andere Vorbereitungskosten für die Party im kommenden Jahr. Doch nun hatte sich über einen längeren Zeitraum ein erklecklicher Betrag angesammelt. Gemeinsam hatten die Jugendlichen mit Lehrerin Christine Meessen überlegt, was sie mit dem Geld machen könnten. Und so war die Idee entstanden, es einem Verein am LGL, den "Los Amigos", zu spenden, der seit vielen Jahren das Kinderkrankenhaus in Lima finanziell unterstützt.

Erschütterung in Lima

Die Projektleiterin des Vereins, Lehrerin Ida Garaycochea, war erst Anfang Januar in dem südamerikanischen Land gewesen, um dort die Spende des Fördervereins aus dem Sponsorenlauf in Höhe von 4000 Euro zu übergeben. Sie war erschüttert über die schwerkranken Kinder, die sie dort im Krankenhaus sah. Von den Spenden sollen mobile Sauerstoff-Konzentratoren angeschafft werden, die im Schnitt zwischen 1200 Euro (gebrauchter Zustand) und 4000 Euro (neu) kosten.

Die Spende der Paten entspreche somit den Kosten für einen halben gebrauchten Konzentrator, zeigte sich Ida Garaycochea erleichtert. Das Geld komme somit genau dort an, wo es dringend benötigt werde, nämlich bei den kleinen Patienten. "Diese 700 Euro sind ein wahrer Segen!", betonte sie gerührt. Ja