Spiel, Spaß und Gebete

Hofheim. Die evangelische Frauenhilfe hat ihr Jahresprogramm für dieses Jahr endgültig abgestimmt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, bleibt der Mittwoch, 15 Uhr, im Gemeindehaus der zentrale Veranstaltungstermin.

Nachdem am Mittwoch Spiel und Spaß bei der Zusammenkunft im Gemeindehaus im Vordergrund gestanden hatten, gibt es am 15. Februar Informationen zum Weltgebetstag der Frauen, der sich in diesem Jahr den Philippinen widmet und am Freitag, 3. März, 19.30 Uhr, in der Friedenskirche gefeiert wird.

In die Zeit davor fällt der Besuch der Seniorenfastnacht am Dienstag, 21. Februar, 14.33 Uhr, im Canisiushaus und das Heringsessen am Aschermittwoch, 1. März. Gebastelt wird am 15. März. Um Martin Luther dreht sich das Treffen am 5. April, das mit einem Abendmahl verbunden wird. Mit einem gemeinsamen Singen wird am 3. Mai der Wonnemonat Mai begrüßt. Die Frauenhilfe unternimmt am 17. Mai einen Ausflug zum Ochsenklavier nach Worms-Pfiffligheim, den Nachmittag am 7. Juni gestaltet Marlies Hofmeister. Ein gemeinsames Grillen am 21. Juni läutet die zweimonatige Sommerpause ein, die am 16. August bei Kaffee und Kuchen beendet wird.

Gemeindepädagoge Thilo Götz zeigt sich für die Programmgestaltung am 13. September verantwortlich. Dem Thema Erntedank ist das Programm am 11. Oktober gewidmet. Gisela Schacherl leitet den Bastelnachmittag am 8. November, um das Thema Abendmahl geht es am 22. November.

Abgeschlossen wird das Jahresprogramm der Frauenhilfe am 6. Dezember mit einer Nikolaus- und Adventsfeier. fh