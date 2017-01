Lampertheim. Sportbekleidung im Wert von über 7000 Euro haben bislang unbekannte Täter gestern zwischen 1 und 4 Uhr aus einem Geschäft in der Kurpfalzstraße ausgeräumt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde dafür eine Fensterscheibe aufgehebelt. Durch den Einbruch ging die mehrfach verglaste Scheibe zu Bruch und müsste dabei viel Lärm verursacht haben. Dennoch konnten die Ermittler bislang keine Zeugen finden, die die Täter gesehen haben. Ihre Beute, alles rund um den Fußballsport, packten die Einbrecher laut Polizei in eine große schwarze Sporttasche mit silberfarbenem Puma-Logo sowie in zwei schwarz-grüne Erima-Taschen. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden. pol