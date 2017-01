Sportliche Erfolge auf hohem Niveau

Blicken zuversichtlich in die Zukunft: Vorstand und Abteilungsleiter des Lampertheimer Kanu-Clubs.

Lampertheim. Hinter dem Lampertheimer Kanu-Club liegt kein außergewöhnliches, aber dennoch ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Mit der Gründung einer Tae-Kwon-Do-Abteilung haben die Kanuten nicht nur einen Mitgliederzuwachs auf nunmehr 270 zu verzeichnen. Es ist dem Verein dadurch auch gelungen, die sportlichen Angebote zu vermehren.

Trotzdem appellierte KCL-Vorsitzender Ralf Gliem bei der Jahreshauptversammlung, "sich als einen Verein zu verstehen" und so die einzelnen Abteilungen zusammenwachsen zu lassen. Als Beispiel dafür, dass das Hand-in-Hand-Arbeiten schon zufriedenstellend funktioniert, bemühte er die zahlreichen, vom regen Vergnügungsausschuss organisierten Veranstaltungen, die in den zurückliegenden zwölf Monaten zahlreiche Besucher in die Saarstraße gelockt hatten. Ob Dampfnudelfest, Après-Ski-Party oder Winterzauber, die Paddler haben ihre Stammkundschaft sicher, ihre Aktivitäten genießen einen festen Platz im lokalen Veranstaltungskalender.

Helfer packen tatkräftig an

Wahlen und Ehrungen beim Kanu-Club Lampertheim Bei den jüngsten Vorstandswahlen bestätigten die Mitglieder des Kanu-Clubs Lampertheim den zweiten Vorsitzenden, Rolf Borkenhagen. Neuer Schriftführer ist Dieter Päbst. Die Wahl ist auf zwei Jahre gültig. Für ein Jahr wurden folgende Personen gewählt: Manuel Kern als Sportwart Leistungssport, Ulrike Gliem als Sportwartin Breitensport. Lothar Heger bleibt Motorboot-Wart, Dieter Klein ist Hallen- und Gerätewart. Birgit Schütz ist ab sofort Gleichstellungsbeauftragte, Tülay Temizsayoglu Leiterin der Tae-Kwon-Do-Abteilung. Zu Beisitzern bestimmt wurden Rosi Westerheide und Thomas Grüther. Kassenprüfer sind Thorsten Ohl und Erwin Boll. Weiterhin ehrte der Vorsitzende des Sportkreises Bergstraße, Günter Bausewein, Rolf Borkenhagen für 50-jährige Mitgliedschaft und 13-jährige Tätigkeit im Vorstand mit der Vereinsnadel des Landes Hessen. Kassiererin Elke Mittelstädter würdigte er für 34-jährige Mitgliedschaft und 18 Jahre Vorstandsarbeit, mit der Ehrenurkunde des Landes Hessen. jkl

Verantwortlich machte Gliem dafür die zahlreichen Helfer, die sich nie zu schade seien, in die Hände zu spucken und tatkräftig mit anzupacken. Das größte Projekt war 2016 die Sanierung der Steganlage. Die Fertigstellung war auch ein logistischer Kraftakt, sollte sie doch pünktlich zur Frühjahrsregatta erfolgen, die der KC seit Jahrzehnten gemeinsam mit dem Wassersportverein ausrichtet.

Resultat der Anstrengung: Einen Tag vor Beginn der Regatta schraubten Handwerker die letzten Bretter fest. Der Blick auf die finanzielle Lage ist derzeit positiv. Dank neuer Mitglieder und großzügiger Spenden, weist die Kasse von Elke Mittelstädter ein deutliches Plus aus.

Im Kernbereich des KC lief es ebenfalls gut. Auf Regatten und Meisterschaften fügten die Aktiven der Medaillen- und Titelsammlung einige hinzu und stellten damit nicht nur die scheidende Sportwartin-Leistungssport, Ulrike Gliem, zufrieden. Damit das in Zukunft nicht abreißt, schaffte man eigens für die Optimierung des Wintertrainings zwei Paddelergometer an.

Ein besonderes Jubiläum gab es abseits des Sports zu feiern. Die Gruppe der Dienstagsmänner beging ihr 20-jähriges Bestehen. Ein knappes Dutzend Männer trifft sich seit dem 3. September 1996 jeden Dienstag. Auf dem Programm stehen neben der Geselligkeit insbesondere Aktionen für den Kanu-Club. Seit dieser Zeit ist es undenkbar, dass rund um das Clubgelände Arbeiten durchgeführt werden, ohne dass die Dienstagsmänner entscheidenden Anteil daran haben.

Gegen Ende der Sitzung ehrte der Vorsitzende des Sportkreises, Günter Bausewein, den zweiten Vorsitzenden Ralf Borkenhagen und Kassiererin Elke Mittelstädter für deren langjährigen Verdienste um den Verein. jkl