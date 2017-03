Sprechstunde zum Thema Müll

Rosengarten/Hüttenfeld. Die Stadt Lampertheim tritt zum 1. Januar 2018 dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB). bei. Dabei wird das Abfallentsorgungssystem in ganz Lampertheim umgestellt. Um die Bürger bei dieser Umstellung optimal zu begleiten, bietet die Stadtverwaltung seit Jahresbeginn verschiedene Serviceleistungen im Rahmen der allgemeinen Abfallberatung an.

Wie bereits im Abfallkalender 2017 und auf der Homepage der Stadt Lampertheim angekündigt, starten jetzt die Müllsprechstunden in den Außenstellen Hofheim, Rosengarten und Hüttenfeld. Eine erste Sprechstunde in Hofheim hat bereits am 7. März stattgefunden.

Die erste Müllsprechstunde in der Außenstelle Rosengarten im Dorfgemeinschaftshaus, Rheingoldstraße 5, findet am Mittwoch, 15. März, von 14 bis 17 Uhr statt. Dort können sich die Bürger über die neuen Regelungen und die Folgen des Beitritts zum ZAKB informieren. Am Donnerstag, 16. März, findet die erste Müllsprechstunde in der Außenstelle Hüttenfeld im Bürgerhaus, Alfred-Delp-Straße 50, von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Dies teilt die Verwaltung mit. Eine vorherige Terminvereinbarung zu den Sprechstunden ist nicht erforderlich. zg