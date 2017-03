Lampertheim. Die Stadt Lampertheim wird 1. Januar 2018 dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) beitreten und möchte die Bürger auf dem Weg in das neue Abfallsystem begleiten. Seit Jahresbeginn werden verschiedene Serviceleistungen im Rahmen der allgemeinen Abfallberatung angeboten.

Wie bereits im Abfallkalender 2017 und auf der Internetseite der Stadt Lampertheim angekündigt, beginnen ab sofort die Müllsprechstunden in den Außenstellen Hofheim, Rosengarten und Hüttenfeld.

Die erste Müllsprechstunde findet am Dienstag, 7. März, von 14 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Außenstelle Hofheim in der Kirchstraße 2 statt. zg