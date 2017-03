Lampertheim. Die Stadt Lampertheim hat einen neuen Pressesprecher. Christian Pfeiffer hat am 1. März die Stelle übernommen und wird sich ab sofort intensiv um die Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit kümmern. Dazu will der gebürtige Wormser "vertrauensvoll" mit der lokalen Presse zusammenarbeiten und auch für die Anliegen der Bürger offen sein. Zu seinen Aufgaben zählt aber auch die Verbesserung der verwaltungsinternen Kommunikation.

Der 30-jährige Pfeiffer hat an Fachhochschulen in Köln und Würzburg-Schweinfurt Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert und anschließend bei einer PR-Beratung in München gearbeitet. Nun freut er sich, wieder zurück in der Heimat zu sein. swa