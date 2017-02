Stadt lässt Hunde zählen

Lampertheim. Sämtliche Lampertheimer Haushalte erhalten im Frühjahr Besuch: Der Magistrat der Stadt hat eine Erhebung über das Halten von Hunden angeordnet. So kämen nicht alle Hundehalter ihrer Verpflichtung nach, ihre Tiere innerhalb der gesetzlichen Frist bei der Steuerbehörde anzumelden. Ohne Kontrolle sei eine gerechte und umfassende Besteuerung nicht gewährleistet. Steuerpflichtige seien per Gesetz aber gleichmäßig zu belasten, begründete Erster Stadtrat Jens Klingler gestern in einem Pressegespräch. Dies sei nur auf der Basis eines gesicherten und vollständigen Bestands möglich. Die Erhebung folge denn auch dem "Prinzip der Steuergerechtigkeit".

Der Lampertheimer Magistrat hat die Firma Springer Kommunale Dienste GmbH mit Sitz in Düren mit einer Haus-zu-Haus-Befragung beauftragt. Die Firma werde sämtliche Lampertheimer Haushalte aufsuchen, um dort Anzahl und Rasse der Hunde sowie die Dauer der Hundehaltung zu ermitteln. Es handele sich dabei um eine steuer- wie datenschutzrechtlich unbedenkliche Methode, da keine Steuerdaten erhoben würden und das Steuergeheimnis gewahrt bleibe. urs