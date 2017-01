Starke Familienbande

Der Lampertheimer weiß gerne, von wem die Rede ist. Wird in der Runde ein Name genannt, und er kennt die betreffende Person nicht, erläutert ihm gerne jemand, wen man meint. Angenommen also, man möchte jemandem erklären, wer die Kettlers Bawett ist. Das geht dann folgendermaßen: "Du kennschd doch de Griesmers Schorsch aus de Sandkaut? Dem soi Nochbarn is die Schreibers Christa, die is e geborne Schollmaijer. Die stoammd aus re kinnerreiche Familie ausm Groddeloch. De Vadder, de Willem, hott bei den Rott fa die Boahn gschaffd. Dem soi Schwesder, die Marie, die hott emol in Fußballer, de Herwecks Hoannes, poussierd. De hott Linksauße fa die Olympia gschpeeld. Dem soi Mudda hot e Wäddschafd in de Billesoandschdroos ghatt. Do hott ma so gure Brootwerschd kriejt. Und däre ehrn zwotte Moann, de hott e Mädsche mit in die Eh' gebroocht. Un des ist die Kettlers Bawett!"

Mit der gleichen Eloquenz, mit der einst Perry Mason seine Beweisführung abschloss, wird am Ende der Ausführungen die Person präsentiert, die man beschreiben wollte. Und ein echter Spargelstädter wird dann prompt ausrufen: "Ach, die Kettlers Bawett moanschde! Inja, die kenn ich! Hott die nit noderd in Hilsmer aus de Römerschdross gheiert, wu die Mudda friher beim Lerch trawullert hott, und so weiter." Man versteht sich eben unter Alteingesessenen. Ein Neubürger hat hingegen spätestens schon bei der Verwandtschaft im Grottenloch den Faden verloren.

Apropos Verwandtschaft. Die Lampertheimer sind gerne miteinander verwandt, das gibt ihnen ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Sobald sie auf jemanden treffen, der den gleichen Namen wie sie trägt, überlegen sie, ob sie nicht vielleicht gemeinsame Wurzeln haben. "Seid ihr vunn de Steffans aus de Buwegass orrer ghert ehr zu denne aus de Schuulschdroos?" sind daher typische Fragen.

Über Angeheiratete, Cousins und andere Nahgeschwisterferkel wird die Ahnenreihe so lange aufgedröselt, bis man irgendwann bei einem gemeinsamen Urururgroßelternpaar aus der Mitte des 19. Jahrhunderts angelangt ist.

Und siehe da: Man gehört tatsächlich zusammen. Auch hier ist für Zugezogene die Verbindung nicht ersichtlich. "Wenn man um 17 Ecken herum immer noch von Verwandtschaft spricht, dann gehört halb Lampertheim zu unserer Familie", bemerken sie herablassend. "Wie ist das möglich?", werden sie von Alteingesessenen perplex gefragt. "Ihr seid hier weder geboren noch habt ihr eingeheiratet. Ihr wohnt doch erst seit zwei Jahren hier!" - "Schon, aber in der Zeit hat sich unser Kater schon mit allen rolligen Katzen aus der Nachbarschaft eingelassen!"