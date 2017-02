Lampertheim. Die TV-Handballer zeigten am Wochenende starke Partien. Die B2 unterlag dem feststehenden Meister der Bezirksliga der HSG Fürth/Krumbach nur knapp mit 19:22 Toren. Die B1 siegte im Derby gegen die JSGmB Biblis/Groß-Rohrheim mit 36:24 Toren und führt, vor dem Topspiel gegen den TSV Pfungstadt am Wochenende, die Tabelle der Bezirksoberliga mit 20:0 Punkten an. Im Spiel der B2 gegen die HSG Fürth/Krumbach legte der Tabellenführer auf 0:4 Tore vor und lag zur Pause mit 8:14 in Front. Beim 8:16 schien die Partie bereits entschieden. Doch die Turner konnten aufholen und waren beim 17:20 Zwischenstand wieder in Schlagdistanz. Doch der Meister konnte die Turner mit drei Toren auf Abstand halten. Im Anschluss spielte die B1 im Derby gegen die JSGmB Biblis/Groß-Rohrheim. Der Tabellenerste aus der Spargelstadt siegte mit 36:24 Tore dank der reiferen Spielanlage.

Am Sonntag, 11. Februar, steigt um 15.45 Uhr das Top-Spiel der B-Jugend Bezirksoberliga in der Jahnhalle. Der Tabellenführer vom TV Lampertheim empfängt den Tabellenzweiten vom TSV Pfungstadt. zg